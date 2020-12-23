Строительство АЭС в Узбекистане — комментарий "Узатома"

В настоящее время разработан документ о строительстве станции и оценке воздействия ее использования на окружающую среду.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В рамках пресс-конференции по итогам 2020 года посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что контракт между Узбекистаном и Россией о строительстве атомной электростанции подготовлен, дело осталось за техническими аспектами и ценой. В "Узатоме" прокомментировали ситуацию с договором.

"В настоящее время рабочие группы Узбекистана и Российской Федерации ведут переговоры по обсуждению условий базового соглашения о строительстве атомной электростанции в республике. В ходе обсуждения данного соглашения были выработаны и представлены переговорные позиции с учетом национальных интересов Узбекистана", – сообщили в агентстве.

В данный момент стороны продолжают переговоры по повышению безопасности и надежности будущего объекта, а также экономической эффективности проекта, сближению позиций, добавили в организации.

"С целью получения соответствующего разрешения на размещение АЭС проводятся масштабные инженерно-исследовательские работы на приоритетном участке для размещения объекта, а также разработан документ о строительстве станции и оценке воздействия ее использования на окружающую среду. К тому же ведутся работы по экспертизе данного документа и организации общественных слушаний", – пояснили в "Узатоме".

В Агентстве заключили, что результаты проведенных работ на выбранной площадке станут основой для контракта на строительство АЭС.