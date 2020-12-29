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Флаги стран-участниц ЕАЭС

Узбекистан ускорит работу по внедрению стандартов ЕАЭС

Sputnik / Владислав Воднев
Экономика
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
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Sputnik Узбекистан
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Такая работа необходима для полноценного присутствия предприятий и компаний РУз на рынках стран-участниц союза, подчеркнул глава республики.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан в 2021 году ускорит работу по внедрению технологических норм и стандартов, принятых среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Шавкат Мирзиёев.

"Мы должны ускорить работу по приведению норм технического регулирования с требованиями ЕАЭС", — сказал президент во время послания Олий Мажлису.

По его оценке, такая работа необходима для полноценного присутствия предприятий и компаний Узбекистана на рынках стран-участниц союза.

Бизнес-посол Деловой России, экспортный торговый советник АО Российский Экспортный Центр Михаил Панченков
Из личного архива Михаила Панченкова
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Кроме того, глава республики отметил, что в 2021 году узбекская сторона активизирует работу по вступлению в ВТО, а также сотрудничество с Евросоюзом. Глава государства напомнил, что в сотрудничестве с ЕС были предприняты важные шаги по внедрению в республике системы расширенных торговых преференций GSP+.

"Только в текстильной отрасли это даст возможность увеличить экспорт продукции почти на 300 миллионов долларов в год", — сказал президент Узбекистана.

Напомним, Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС 11 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Тогда Мирзиёев подчеркнул, что страны ЕАЭС являются "основными, естественными" торговыми партнерами РУз. По его словам, республика придает важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с объединением.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Наблюдателями на сегодня, помимо Узбекистана, являются Молдова и Куба.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Экономика, ЕАЭС, Узбекистан



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