Узбекистан ускорит работу по внедрению стандартов ЕАЭС

Такая работа необходима для полноценного присутствия предприятий и компаний РУз на рынках стран-участниц союза, подчеркнул глава республики.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан в 2021 году ускорит работу по внедрению технологических норм и стандартов, принятых среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Шавкат Мирзиёев.

"Мы должны ускорить работу по приведению норм технического регулирования с требованиями ЕАЭС", — сказал президент во время послания Олий Мажлису.

По его оценке, такая работа необходима для полноценного присутствия предприятий и компаний Узбекистана на рынках стран-участниц союза.

Кроме того, глава республики отметил, что в 2021 году узбекская сторона активизирует работу по вступлению в ВТО, а также сотрудничество с Евросоюзом. Глава государства напомнил, что в сотрудничестве с ЕС были предприняты важные шаги по внедрению в республике системы расширенных торговых преференций GSP+.

"Только в текстильной отрасли это даст возможность увеличить экспорт продукции почти на 300 миллионов долларов в год", — сказал президент Узбекистана.

Напомним, Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС 11 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

Тогда Мирзиёев подчеркнул, что страны ЕАЭС являются "основными, естественными" торговыми партнерами РУз. По его словам, республика придает важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с объединением.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Наблюдателями на сегодня, помимо Узбекистана, являются Молдова и Куба.