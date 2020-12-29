Узбекистан ускорит работу по внедрению стандартов ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан в 2021 году ускорит работу по внедрению технологических норм и стандартов, принятых среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Шавкат Мирзиёев.
"Мы должны ускорить работу по приведению норм технического регулирования с требованиями ЕАЭС", — сказал президент во время послания Олий Мажлису.
По его оценке, такая работа необходима для полноценного присутствия предприятий и компаний Узбекистана на рынках стран-участниц союза.
"Только в текстильной отрасли это даст возможность увеличить экспорт продукции почти на 300 миллионов долларов в год", — сказал президент Узбекистана.
Напомним, Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС 11 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Наблюдателями на сегодня, помимо Узбекистана, являются Молдова и Куба.