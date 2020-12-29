В 2021 году 32 крупных предприятия будут трансформированы

Наиболее важное направление структурных реформ в предстоящем году – сокращение присутствия государства в экономике, отметил Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Число предприятий с госучастием в ближайшие два года сократится как минимум в 3 раза - такую задачу поставил глава государства перед парламентом.

В рамках структурных преобразований в экономике в следующем году должна быть проведена трансформация 32 крупных предприятий отраслей стратегического значения. Большинство из них сейчас остаются тяжелым бременем из-за своей финансовой нестабильности.

С нынешнего года президент поручил начать реализацию программы реформирования всех госпредприятий.

В частности, Навоийский горно-металлургический комбинат, компании "Узбекнефтегаз", "Узбекгидрогеология", "Узавтосаноат" в 2021 году получат возможность выходить на международный финансовый рынок и привлекать средства без государственных гарантий.

При этом глава государства отметил, что у самих госпредприятий недостаточно технических возможностей, а у их специалистов – знаний и навыков, чтобы самостоятельно осуществить трансформацию. Поэтому к этому процессу привлечены Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Rothschild & Co и другие компании.