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Добыча нефти

Страны ЕАЭС подготовят соглашение о рынках нефти и нефтепродуктов в 2021 году

© REUTERS / Sergei Karpukhin
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210106/15737363/Strany-EAES-podgotovyat-soglashenie-o-rynkakh-nefti-i-nefteproduktov-v-2021-godu.html

Договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих энергорынков по трем направлениям — электроэнергия, природный газ, нефть и нефтепродукты — при проведении скоординированной политики с учетом обеспечения энергобезопасности.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены в 2021 году завершить работу над проектом соглашения о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.

"Продолжается обсуждение проектов соглашений о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза и единых правил доступа к услугам систем транспортировки нефти и нефтепродуктов. Работа по подготовке обоих документов будет завершена в 2021 году", — сказал Петришенко в интервью газете "Республика".

По словам вице-премьера, договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих энергорынков по трем направлениям — электроэнергия, природный газ, нефть и нефтепродукты — при проведении скоординированной политики с учетом обеспечения энергобезопасности. Это предполагает сотрудничество на основе общих подходов, одобренных в рамках союза, необходимых для достижения целей, предусмотренных договором, рассказал Петришенко.

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Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
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Стороны на сегодня уже могут договариваться по интересующим их вопросам, отметил он.

"Например, в 2020 году Беларусь, Армения и Кыргызстан ратифицировали международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка союза, Россия и Казахстан завершают внутригосударственные процедуры", — сказал вице-премьер.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Наблюдателями на сегодня являются Узбекистан, Молдова и Куба.

Теги:
Экономика, Нефть, ЕАЭС



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