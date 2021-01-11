Узбекистан направит $50 млн в инвестфонд США, Израиля и ОАЭ

Фонд мобилизует средства для поддержки проектов частного сектора, направленных на укрепление "регионального экономического сотрудничества и процветания на Ближнем Востоке и за его пределами".

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Власти Узбекистана направят 50 миллионов долларов в совместный инвестиционный фонд США, Израиля и ОАЭ, сообщает пресс-служба американского посольства в республике.

"Международная финансовая корпорация развития (DFC) США и Республика Узбекистан с гордостью объявляют о расширении своего партнерства через поддержку Узбекистаном фонда Авраама. Обязательство Узбекистана в размере до 50 миллионов долларов является свидетельством поддержки соглашений Авраама", - говорится в совместном заявлении.

В пресс-службе напомнили, что фонд мобилизует средства для поддержки проектов частного сектора, направленных на укрепление "регионального экономического сотрудничества и процветания на Ближнем Востоке и за его пределами".

"Мы гордимся нашим растущим партнерством с Узбекистаном и рассматриваем его поддержку фонда Авраама как значительный шаг к расширению наших общих целей", - сказал главный исполнительный директор DFC Адам Болер, которого цитирует посольство.

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Ранее пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщала, что министерство, DFC и международный финансовый центр "Астана" договорились в 2021-2025 годах привлечь не менее 1 миллиарда долларов для поддержки частных проектов в рамках инициативы "Центральноазиатское инвестиционное партнерство".