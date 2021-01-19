Сколько денег заработало государство на тонировке окон авто — статистика

После снижения цен на услугу по затемнению стекол в два раза с 10 октября по 31 декабря было выдано 22 432 разрешения на сумму 52 млрд 757 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В 2020 году МВД Узбекистана выдало автовладельцам 50 758 разрешений на тонирование окон легковых машин. Общая сумма за оказание данного сервиса достигла 188 млрд 395 млн сумов, передает агентство УзА.

После снижения цен на услугу по затемнению стекол с 10 октября по 31 декабря было выдано 22 432 разрешения на сумму 52 млрд 757 млн сумов.

Всего с 5 августа 2019 года по 31 декабря 2020-го было выдано 82 125 разрешений на общую сумму 302 млрд 635 млн сумов.

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Напомним: в соответствии с постановлением Кабинета министров от 9 октября 2020 года, стоимость тонировки задних боковых стекол автомобилей для физических лиц была снижена в 2 раза и составила 1 млн 115 тысяч сумов (5 БРВ).