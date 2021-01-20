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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом

Узбекистан и Турция планируют провести совместный бизнес-форум

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210120/15827813/Uzbekistan-i-Turtsiya-planiruyut-provesti-sovmestnyy-biznes-forum.html

Узбекистан намерен использовать опыт Турции в процессе промышленного развития регионов и организации эффективной деятельности специальных экономических зон в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Говорили о реализации двусторонних договоренностей в инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обсудили также дальнейшие шаги по ускорению их имплементации.

Затронули и практические аспекты внедрения опыта Турции по промышленному развитию регионов и организации эффективной деятельности специальных экономических зон в Узбекистане.

Ввод в эксплуатацию ТЭС
© Sputnik / Евгений Биятов
Узбекистан и Турция договорились о строительстве ТЭС к 2022 году

Договорились активизировать совместную работу соответствующих министерств двух стран по согласованию и утверждению документа о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией.

Также в ходе диалога были обсуждены вопросы, связанные с проведением 6-го заседания узбекско-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). В рамках мероприятия будет организован бизнес-форум с участием узбекских и турецких предпринимателей, нацеленный на стимулирование прямых контактов между деловыми кругами двух стран и формирование новых проектов промышленной кооперации.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить тесное взаимодействие, направленное на обеспечение качественной и своевременной реализации достигнутых договоренностей.

Теги:
сотрудничество, Инвестиции, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Узбекистан, Турция



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