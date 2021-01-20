Где в Центральной Азии самый дешевый бензин

Богатые страны имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, - значительно более низкие.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Страны Центральноазиатского региона вошли в число государств с наименьшей стоимостью бензина по версии сетевого портала Gasoline Petrol Prices.

По данным аналитиков ресурса, по состоянию на 18 января 2021 года средняя цена бензина по всему миру составляет 1,05 долларов США за один литр. В то же время цены в разных странах, а их в списке 168, существенно разнятся.

Так, например, самое дешевое топливо продается в Венесуэле - всего 0,02 доллара за литр. Дороже всего приходится заправляться жителям Гонконга - по 2,36 доллара за литр.

"Что касается стран Центральной Азии, то от лидера списка - Венесуэлы - они ушли не далеко. Так Казахстан прочно обосновался на седьмой позиции рейтинга с ценой за литр топлива в 0,40 долларов, а Туркменистан - на десятой (0,43 доллара)", - говорится в сообщении.

По соседству с Туркменистаном по списку расположился Кыргызстан. Он на одиннадцатой строчке с ценой 0,45 долларов.

Данные по Таджикистану не представлены. А вот в Узбекистане литр бензина обойдется в 0,75 доллара. Эта разница откинула страну аж на 43 место рейтинга. На одиннадцать центов дешевле топливо в России - она на 27 месте.

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Аналитики объясняют, как правило, богатые страны имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, - значительно более низкие.

Между тем, цены на нефть на международных рынках одинаковы для всех. Разница на выходе объясняется налогами и субсидиями, действующими в этих странах.