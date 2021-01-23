Шавкат Абдукамилов: Узбекистан не сомневается в надежности будущей АЭС

Узбекистан и Россия в 2018 году подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Она станет первой во всей Центральной Азии.

Начальник управления науки, инноваций и подготовки кадров агентства "Узатом" Шавкат Абдукамилов рассказал Sputnik, что сейчас происходит на стройплощадке будущей атомной электростанции, насколько безопасен проект, как изменится энергетический баланс в стране после запуска АЭС и как идет подготовка кадров для объекта.

— Расскажите, на каком этапе в данный момент находится организационная часть соглашения о строительстве в Узбекистане АЭС?

— Специалисты "Узатома" готовят генеральные контракты. В России и Узбекистане созданы рабочие группы, в РФ этот вопрос курирует в основном госкорпорация "Росатом", у нас — агентство "Узатом" и дирекция по строительству АЭС.

Несмотря на пандемию и закрытие госграниц, взаимодействие все это время не останавливалось — было переведено в дистанционный формат.

Сейчас мы работаем над сближением позиций, и, как только контракт будет подготовлен, под ним появятся подписи.

— Что сейчас происходит на стройплощадке будущей АЭС, и что о ней думает население?

— Мы планировали провести общественные слушания по этому вопросу, как на территории Узбекистана, так и в соседних странах. Но в связи с карантинными ограничениями перенесли эти мероприятия на более безопасное время.

Что касается работ: на площадке продолжаются инженерные изыскания. Подготовлен проект оценки воздействия на окружающую среду.

Кроме этого, сейчас проходят инженерные исследования по разработке технического проекта АЭС. Они ведутся по контракту совместно с российским "Атомэнергопроектом". В итоге будет разработан технический проект, материалы будут сданы на проведение госэкспертизы со стороны Госкомэкологии, а также все комплексные материалы будут переданы в национальный регулятор по ядерной и радиационной безопасности — это у нас Государственный комитет промышленной безопасности. Он уже даст свое разрешение на использование выбранной площадки.

С самого начала обращалось внимание на вопросы, связанные с созданием необходимой и надлежащей ядерной инфраструктуры. Они до сих пор актуальны.

В октябре 2020-го года мы в режиме онлайн обсудили с представителями МАГАТЭ детали намеченной миссии данной организации в нашу страну. Предоставили первоначальный проект по самооценки нашей национальной инфраструктуры, в которой участвовали все ключевые министерства и ведомства. Рассмотрев его, они дали свои рекомендации. Сейчас документ дорабатывается и в скором времени будет направлен в эту организацию в официальном порядке. И уже после этого, в течение шести недель, будет принято решение о проведении данной миссии в Узбекистане. Предположительно это будет апрель, но все зависит от течения пандемии.

— Вопрос о безопасности АЭС. Насколько Узбекистан уверен в надежности проекта, и какие изменения он принесет стране?

В этих целях созданы девятнадцать специальных рабочих групп по девятнадцати вопросам ядерной инфраструктуры. В частности, по национальной позиции, ядерной безопасности, подготовке кадров, совершенствованию нормативно-правовой и регуляторной базы, совершенствованию вопросов привлечения заинтересованных сторон в вопросы строительства и развития атомной энергетики в Узбекистане, вопросы привлечения промышленности, потому что большой объем материалов, различных услуг, товаров будут локализованы в Узбекистане в ходе реализации проектов по строительству АЭС. Ну и много других аспектов, которые влияют в целом на надежность будущей станции.

— Узбекистан принял решение о строительстве АЭС по российским технологиям. Планируется построить ее в составе двух энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами "ВВЭР-1200". По итогам строительства в нашей стране будет создана новая ядерная отрасль. Кроме того, в общую энергосеть будет включено дополнительно 2,4 гВт новой энергогенерирующей мощности, которая является стабильной, безопасной и надежной.

Хотелось бы акцентировать внимание на том, атомные электроблоки по этим проектам строятся в Европе. В Венгрии, например, уже собираются вывести из эксплуатации свои старые атомные электроблоки и рядом, совместно с российской стороной, строят АЭС, именно на основе реакторов "ВВЭР-1200". В Турции строится аналогичный реактор, в Бангладеше, Индии. Российские технологии в настоящее время являются передовыми в мире.

Что касается данного типа реактора, то в мире он является самым надежным и безопасным, так как здесь используются именно водо-водяные технологии, где в качестве и теплоносителя, и теплообмена используется вода. Кроме того, проект полностью учитывает все когда-либо случавшиеся нештатные ситуации, аварии и следовавшие за ними события. В этой связи мы уверены, что данный проект полностью безопасен.

Если посмотреть мировой рынок поставщиков ядерных технологий, он не такой уж и большой: РФ, КНДР, Южная Корея. При этом российские технологии признаны в мире. Когда общаемся с коллегами, экспертами МАГАТЭ, они тоже отмечают, что Узбекистан сделал очень правильный выбор в плане поставщика технологий.

Что касается изменений. Вы сами видите, как важна энергия для развития страны, ее экономики. Министерство энергетики приняло концепцию по развитию электроэнергетической отрасли, подразумевающее строительство новых энергогенерирующих мощностей. Зачем это надо? В настоящее время уже имеется дефицит электроэнергии в стране. У нас потребность составляет порядка 66 млрд кВт/ч, а по факту вырабатывается 63 млрд. Оставшуюся разницу необходимо импортировать из соседних стран.

Растет и население, его благосостояние, потребности: у многих, например, в доме не один, а два кондиционера, бытовая техника… Свет нужен производству и бизнесу. В этой связи эксперты прогнозируют, что к 2030 году потребность Узбекистана в электроэнергии будет составлять порядка 120 млрд кВт/ч. Это почти в два раза больше, чем мы вырабатываем сейчас.

Поэтому Минэнерго утвердило концепцию, на основе которой до 2030 года будут построены новые типы электростанций с более энергоэффективными парогазовыми установками, возобновляемыми источниками энергии, гидроэлектростанции — в основном мини- и микроГЭС. Ну, а также АЭС, на которую придется порядка 8-10 процентов в общем энергобалансе страны.

— Электроэнергия для страны, безусловно, важна. Новые решения в этом плане — тоже. Но не менее важны профессиональные кадры, которым можно смело доверить как строительство, так и эксплуатацию АЭС.

— Вопрос кадров является очень актуальным и серьезным, так как от него зависит будущая безопасная и надежная эксплуатация атомной электростанции.

В 2018 году 19 июля отдельным указом президента было создано агентство "Узатом", а уже 20 июля было подписано постановление президента о создании в Ташкенте филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Этот филиал уже работает, там есть первокурсники и второкурсники. Ежегодно на основе российских правил организуем конкурс для желающих поступить в данный вуз, и ежегодно филиал принимает по 100 человек — всех на госгрант. В будущем как раз эти ребята и будут сотрудниками нашей атомной отрасли.

Здесь речь идет о подготовке не только эксплуатирующего персонала АЭС, ведется работа по всему спектру ядерной отрасли — это и будущие педагоги, и наука, ядерная медицина, сельское хозяйство. Здесь и теплоэнергетики, потому что АЭС от ТЭС отличаются лишь источником нагревания воды и топливом — в одном месте используется ядерное, в другом — природный газ. Остальная же часть — конструктивная, технологическая — идентична с ТЭС. В этой связи в МИФИ готовят студентов по четырем направлениям, которые будут востребованы именно для развития ядерной энергетики в Узбекистане.

Отмечу, что для республики ядерная энергетика — не что-то новое. С 1959 года в Ташкенте эксплуатируется исследовательский ядерный реактор ВВЭР. Он принадлежит институту ядерной физики Академии наук Узбекистана. Что это значит? А то, что у нас уже более 60 лет имеется опыт эксплуатации реакторов, использования именно ядерных технологий, обращения с ядерными материалами, есть специалисты, ученые. Кроме того, в Национальном университете Узбекистана и в Самаркандском госуниверситете уже давно выпускаются кадры по направлению "Ядерная физика". Этот потенциал тоже будет применен при реализации нашего проекта.

Кроме того, в Ташкентском государственном техническом университете с 2018 года действует направление бакалавриата по подготовке специалистов в области атомной энергетики. Там тоже ежегодно принимают порядка 100 студентов, в будущем они будут работать на АЭС.

Но подготовка кадров на ограничится лишь вузовской скамьей, это непрерывный процесс. Выпускники не будут сразу садиться за пульт управления АЭС, они продолжат учиться, будут участвовать в пусконаладочных работах при строительстве АЭС, пройдут отдельное обучение в РФ.

Стажировку будут проходить на Нововоронежской АЭС-2, там есть учебно-тренировочный центр. Такой же УТЦ появится одним из первых на площадке нашей АЭС. В нем будет располагаться полномасштабный пульт управления, полностью идентичный главному, и на нем персонал будет отрабатывать поведение во всевозможных штатных и нештатных ситуациях.

Первые два года после введения в эксплуатацию первого блока работа персонала будет построена на элементе дублирования. Пока будет идти строительство второго блока, его сотрудники будут тренироваться на первом, и как только его запустят, они перейдут туда.

Таким образом, мы наладим преемственность, а повышение квалификации будет беспрерывным.