От воды до электричества: будущее гидроэнергетики Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik, Анна Желиховская. Климатические условия Узбекистана предоставляют широкие возможности для использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнца, ветра и воды. АО "Узбекгидроэнерго" — единственная организация, занимающаяся реализацией гидроэнергетической политики республики, координацией деятельности всех ее ГЭС.
В стране действует более 45 гидроэлектростанций общей мощностью более 2 ГВт. В 2020 году было модернизировано и включено в сеть 6 ГЭС. В числе крупнейших объектов этого типа — Чарвакская (введена в эксплуатацию в 1971 году), Ходжикентская (1975 г.), Газалкентская (1981 г.), Фархадская (1948 г.), Туполангская (2006 г.) станции.
"Гидроэнергетический потенциал Республики Узбекистан составляет более 27,5 млрд кВт. Сегодня мы используем около 30%. У нас есть все возможности по увеличению этого показателя. Мы прогнозируем, что к 2026 году мощность гидроэлектростанций страны возрастет в 1,7 раза. Республиканская выработка электрической энергии от сегодняшних 12% увеличится до 15%", — подчеркнул заместитель председателя правления "Узбекгидроэнерго" Бекзод Амирсаидов.
Сегодня в Бастанлыкском районе Ташкентской области идет строительство самой современной гидроэлектростанции. Реализация проекта большой ГЭС начата в 2017 году, а сдача объекта запланирована на 2026 год. Ее проектная мощность составит 400 МВт.
В 2019 году сдана в эксплуатацию Туябугузская ГЭС в Уртачирчикском районе Ташкентской области. В Учкурганском районе Наманганской области начал работу каскад малых ГЭС на Большом Ферганском канале. Сдана в эксплуатацию новая Камчикская ГЭС.
В настоящее время сформирован список более чем из 30 микроГЭС и по этому направлению ведется практическая работа.
В 2021 году планируется реализовать 16 проектов общей мощностью 993 МВт, в 2022 году – 15 проектов общей мощностью 931,2 МВт, в 2023-м – 18 проектов, общая мощность которых составит более 1 ГВт.
"За 90 лет существования нашей организацией как в Узбекистане, так и других государствах Центральной Азии построено и успешно эксплуатируется более 80 ГЭС. В 2017 году Президентом Республики перед нами поставлена задача реализации более 70 проектов и более чем двукратное увеличение доли гидроэлектростанций в энергетическом балансе страны до 2030 года", — рассказал директор АО "Гидропроект" Алибек Ахмедов. С 2017 года ведущая проектная организация Узбекистана ведет работу по модернизации 9 действующих, а также строительству 12 новых ГЭС в стране.
Подчеркнул Ахмедов и важность мониторинга гидротехнических сооружений, в частности водоподпорных плотин. Их эксплуатация требует непрерывного и систематического контроля – устойчивости сооружения, основания и береговых примыканий.
Участники форума затронули и основные тренды в мировой энергетике.
"Всего в мире в 2019 году было введено в эксплуатацию гидроэлектрогенерирующих мощностей на 15,6 ГВт ГЭС. Это заметно меньше, чем в 2018-м. Мир стремится к использованию чистой экологичной технологии. Согласно Парижскому соглашению, в следующие 30 лет в мире должно быть построено 850 ГВт гидроэлектрической мощности. Мы видим, как эта задача реализуется на уровне Узбекистана", — отметил генеральной директор компании Nero Delta Олег Булдаков. Эта организация специализируется на модернизации гидрогенераторов.