От воды до электричества: будущее гидроэнергетики Узбекистана

В Ташкенте стартовал V Ежегодный международный конгресс и выставка "Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2021". Более 150 участников из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России обсудили международное сотрудничество и планы по развитию отрасли.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik, Анна Желиховская. Климатические условия Узбекистана предоставляют широкие возможности для использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнца, ветра и воды. АО "Узбекгидроэнерго" — единственная организация, занимающаяся реализацией гидроэнергетической политики республики, координацией деятельности всех ее ГЭС.

В стране действует более 45 гидроэлектростанций общей мощностью более 2 ГВт. В 2020 году было модернизировано и включено в сеть 6 ГЭС. В числе крупнейших объектов этого типа — Чарвакская (введена в эксплуатацию в 1971 году), Ходжикентская (1975 г.), Газалкентская (1981 г.), Фархадская (1948 г.), Туполангская (2006 г.) станции.

"Гидроэнергетический потенциал Республики Узбекистан составляет более 27,5 млрд кВт. Сегодня мы используем около 30%. У нас есть все возможности по увеличению этого показателя. Мы прогнозируем, что к 2026 году мощность гидроэлектростанций страны возрастет в 1,7 раза. Республиканская выработка электрической энергии от сегодняшних 12% увеличится до 15%", — подчеркнул заместитель председателя правления "Узбекгидроэнерго" Бекзод Амирсаидов.

По его словам, основной задачей развития гидроэнергетической отрасли является освоение гидроэнергопотенциала водотоков. При этом Узбекистан не только занимается эксплуатацией ГЭС, но также всеми этапами от строительства до полной сдачи объекта. Кроме этого, в республике локализовано производство запчастей.

Сегодня в Бастанлыкском районе Ташкентской области идет строительство самой современной гидроэлектростанции. Реализация проекта большой ГЭС начата в 2017 году, а сдача объекта запланирована на 2026 год. Ее проектная мощность составит 400 МВт.

В 2019 году сдана в эксплуатацию Туябугузская ГЭС в Уртачирчикском районе Ташкентской области. В Учкурганском районе Наманганской области начал работу каскад малых ГЭС на Большом Ферганском канале. Сдана в эксплуатацию новая Камчикская ГЭС.

Кроме этого, модернизированы первая ГЭС на Южно-ферганском канале в Андижанской области, а также 2-я ГЭС на Южно-Ферганском канале, протекающему по Булакбашинскому району Андижанской области. Обновилась и 3-я ГЭС, расположенная в Кибрайском районе Ташкентской области.

В настоящее время сформирован список более чем из 30 микроГЭС и по этому направлению ведется практическая работа.

В 2021 году планируется реализовать 16 проектов общей мощностью 993 МВт, в 2022 году – 15 проектов общей мощностью 931,2 МВт, в 2023-м – 18 проектов, общая мощность которых составит более 1 ГВт.

"За 90 лет существования нашей организацией как в Узбекистане, так и других государствах Центральной Азии построено и успешно эксплуатируется более 80 ГЭС. В 2017 году Президентом Республики перед нами поставлена задача реализации более 70 проектов и более чем двукратное увеличение доли гидроэлектростанций в энергетическом балансе страны до 2030 года", — рассказал директор АО "Гидропроект" Алибек Ахмедов. С 2017 года ведущая проектная организация Узбекистана ведет работу по модернизации 9 действующих, а также строительству 12 новых ГЭС в стране.

По словам руководителя института, услуги по комплексному проектированию гидроэлектрических и гидротехнических объектов, в том числе новое строительство, ремонт и реконструкция ориентированы в основном на внутренний рынок. Однако для проектной организации интересен и внешний рынок, особенно страны Центральноазиатского региона, где успешно функционируют спроектированные ее специалистами ГЭС.

Подчеркнул Ахмедов и важность мониторинга гидротехнических сооружений, в частности водоподпорных плотин. Их эксплуатация требует непрерывного и систематического контроля – устойчивости сооружения, основания и береговых примыканий.

Участники форума затронули и основные тренды в мировой энергетике.

"Всего в мире в 2019 году было введено в эксплуатацию гидроэлектрогенерирующих мощностей на 15,6 ГВт ГЭС. Это заметно меньше, чем в 2018-м. Мир стремится к использованию чистой экологичной технологии. Согласно Парижскому соглашению, в следующие 30 лет в мире должно быть построено 850 ГВт гидроэлектрической мощности. Мы видим, как эта задача реализуется на уровне Узбекистана", — отметил генеральной директор компании Nero Delta Олег Булдаков. Эта организация специализируется на модернизации гидрогенераторов.

По мнению эксперта, сегодня необходимо внедрять автоматизированные процессы – независимо от того, идет ли речь о строительстве нового объекта или его модернизации. Одним из предлагаемых им решений стало распознавание дефектов на ГЭС. Для этого системе задаются необходимые параметры, например, подтеки, трещины, нахождение человека в неположенном месте. Такой подход повысит эффективность и продлит срок службы уже функционирующих объектов, а также обеспечит надежность и безопасность работы станций.