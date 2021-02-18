МВФ назвал основные риски для Узбекистана в 2021 году

Республика оказалась в числе немногих стран с положительными общими темпами роста за 2020-й на уровне 1,6 процента.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) с 25 января по 16 февраля провела консультации с Узбекистаном и по итогам сделала заявление об экономической ситуации, налогово-бюджетной, денежно-кредитной и финансовой политике, а также структурных реформах, происходящих в стране.

По мнению финансовой организации, несмотря на то, что в первой половине 2020 года пандемия нанесла сильный удар по экономике, спад был смягчен благодаря решительным ограничительным мерам и оказанию поддержки. Был предпринят комплекс мер в бюджетной, денежно-кредитной и финансовой сферах - они стали возможными благодаря значительным буферным запасам, накопленным проведением взвешенной макроэкономической политики в предыдущие годы и существенной международной поддержке.

Поэтому экономика начала энергично восстанавливаться уже во второй половине года.

Республика оказалась в числе немногих стран с положительными общими темпами роста за 2020-й на уровне 1,6 процента, что, однако, приблизительно на 4 процентных пункта ниже прогноза, сделанного до пандемии.

В бюджет на 2020 год были включены масштабные дополнительные расходы на здравоохранение, социальную помощь и инвестиции, а также поддержку предприятий, включая предоставление отсрочек по уплате налогов и финансовую поддержку.

Банкам было рекомендовано разрешать предприятиям и домашним хозяйствам осуществлять платежи по кредитам с отсрочкой, что значительно облегчило их финансовое бремя. Инфляция продолжала снижаться, хотя повышенные цены на продовольствие удерживали общий уровень инфляции у нижней границы двузначных значений, составив к концу года чуть более 11 процентов.

В 2021 году, как ожидается, продолжится восстановление роста, однако уровень неопределенности остается высоким, и восстановление будет зависеть, в частности, от масштабов вакцинации.

С учетом развертывания вакцинации во всех странах, ожидаемого восстановления роста в странах - торговых партнерах и благодаря восстановлению экономики страны во второй половине 2020 года, прогноз по росту экономики в 2021-м составляет приблизительно 5%.

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Однако возможна задержка с восстановлением роста вследствие новой волны заболеваемости, более медленных, чем ожидается, темпов вакцинации или возможного введения новых мер по сдерживанию пандемии, а также более низкого роста в странах, являющихся основными торговыми партнерами Узбекистана, и колебаний цен на сырьевые товары, прежде всего цен на золото.

Принимая во внимание ограниченные финансовые возможности программы COVAX Всемирной организации здравоохранения, официальные органы обоснованно ставят цель получения вакцин и из других источников.

В мае прошлого года совет директоров МВФ принял решение выделить республике 375 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

По данным ведомства, льготные кредиты включают в себя беспроцентную линию быстрого кредитования (Rapid Credit Facility) на сумму 125 миллионов долларов на 10 лет, включая 5-летний льготный период. Также средства в размере 250 миллионов долларов будут выделены в виде инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument) на 5 лет, включая 3-летний льготный период под 1,05% годовых.