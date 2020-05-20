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Встреча Министра иностранных дел РФ С.Лаврова с заместителем председателя Европейской комиссии К.Георгиевой

Глава МВФ заверила, что готовать продолжать поддерживать Узбекистан

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200520/14173096/Glava-MVF-zaverila-chto-gotovat-prodolzhat-podderzhivat-Uzbekistan.html

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, вступив в новую должность, направила письмо президенту Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Кристалина Георгиева выразила солидарность с народом Узбекистана в преодолении трудностей и вызовов в стране, сообщили в пресс-службе лидера республики.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард
Пресс-служба президента Узбекистана
Глава МВФ обещала Мирзиёеву поддержку

Глава МВФ высоко оценила отметила оперативно принятые Шавкатом Мирзиёевым меры по противодействию распространению вируса, увеличению расходов на здравоохранение, поддержке населения и бизнеса. Все это, по словам Георгиевой, поможет смягчить влияние кризиса.

Глава фонда выразила удовлетворение тем, что Исполнительный совет Международного валютного фонда на этой неделе одобрил предоставление Узбекистану финансового содействия в этих чрезвычайных обстоятельствах, которое, вместе с поддержкой Группы Всемирного банка и Азиатского банка развития, позволит удовлетворить возникшие финансовые потребности в этих условиях.

"Сегодня все Ваши усилия, естественно, направлены на преодоление последствий распространения коронавируса. Вместе с тем я воодушевлена тем, что несмотря на это, Вы продолжаете курс реформ для достижения среднесрочных целей по формированию в Узбекистане динамичной и открытой рыночной экономики", - написала Кристалина Георгиева.

На протяжении последних трех лет, отмечено в послании, под руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан начал реализацию беспрецедентных преобразований, которые включают широкую повестку, в том числе вопросы либерализации торговли, ценообразования и обменного курса, а также реформы по укреплению потенциала в области государственных финансов и их управления, финансового сектора и делового климата.

Директор–распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард
© Sputnik / Алексей Агарышев
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Эти преобразования способствуют дальнейшей интеграции Узбекистана в региональную и глобальную экономику, достижению более высокого, устойчивого и инклюзивного роста.

Георгиева выразила убежденность, что несмотря на все вызовы в реализации реформ в текущих условиях, осуществляемая политика по трансформированию экономики будет продолжена.

Глава МВФ заверила, что готова продолжать поддерживать страну, предоставляя необходимую консультационную и техническую помощь, образовательные программы по подготовке специалистов, а также финансовое содействие.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана, реформы, письмо, развитие, Экономика, Международный валютный фонд



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