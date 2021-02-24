В Госкомстате назвали лидеров-экспортеров в Узбекистан за первый месяц года

В числе передовых стран по экспорту продукции в Узбекистан — Китай, Россия, Турция и Казахстан, сообщают в ведомстве.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Госкомстат Узбекистана опубликовал топ-10 государств, с которыми республика имеет интенсивные экспортно-импортные взаимоотношения. Данные суммировались согласно итогам за январь 2021 года.

Наибольшую долю экспорта товаров в Узбекистан продемонстрировал Китай: за первый месяц года объем торговых операций составил 147 млн долларов США.

На втором месте — Россия более чем со 110 млн долларов США, а третьем — Турция более чем со 106 млн долларов США.

Казахстан продолжит экспортировать зерно и муку в Узбекистан >>

Далее по списку — Казахстан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Канада и Иран.