18:41 24 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск

В Госкомстате назвали лидеров-экспортеров в Узбекистан за первый месяц года

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
223 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/15/15832672.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210224/16067325/Goskomstat-nazval-liderov-eksporterov-v-Uzbekistan-za-pervyy-mesyats-goda.html

В числе передовых стран по экспорту продукции в Узбекистан — Китай, Россия, Турция и Казахстан, сообщают в ведомстве.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Госкомстат Узбекистана опубликовал топ-10 государств, с которыми республика имеет интенсивные экспортно-импортные взаимоотношения. Данные суммировались согласно итогам за январь 2021 года. 

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Башкортостан в 45 раз увеличил экспорт топлива в Узбекистан

Наибольшую долю экспорта товаров в Узбекистан продемонстрировал Китай: за первый месяц года объем торговых операций составил 147 млн долларов США.

На втором месте — Россия более чем со 110 млн долларов США, а третьем — Турция более чем со 106 млн долларов США.

Казахстан продолжит экспортировать зерно и муку в Узбекистан >>

Далее по списку — Казахстан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Канада и Иран.

Теги:
Россия, Китай, Узбекистан, Экспорт, Госкомстат



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-18 самых редких и милых участников выставки "КоШарики Шоу" — фото
Снег в Ташкенте
В Ташкенте после 30-градусной жары вновь выпал снег
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться