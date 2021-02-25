В Узбекистане ожидают падения на четверть водоснабжения для орошения полей

Президент указал на возможность экономии трех миллиардов кубометров воды за счет внедрения водосберегающих технологий на 430 тысячах гектарах сельскохозяйственных площадей.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Снижение объемов водоснабжения на 25% для орошения сельскохозяйственных земель ожидается в 2021 году в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.

"Ожидается, что во время оросительного сезона в текущем году водоснабжение будет на 25% меньше нормального уровня. Поэтому недопущение расточительного использования воды – жизненная необходимость", - говорится в информации.

Президент указал на возможность экономии трех миллиардов кубометров воды за счет внедрения водосберегающих технологий на 430 тысячах гектарах сельскохозяйственных площадей.

Для удовлетворения спроса на водосберегающие технологии и оборудование и снабжения сырьем производства систем капельного орошения и труб в стране до 1 октября отменена пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена.

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Напомним, в декабре президент подписал постановление, предусматривающее внедрение водосберегающих технологий в сельское хозяйство.

Субсидии в размере 1,5 трлн сумов, необходимые для поддержки внедрения водосберегающих технологий в 2021 году, будут сформированы за счет выделения Минфином 330 млрд сумов из госбюджета и 1 170 млрд сумов заемных средств, привлеченных из международных финансовых институтов.