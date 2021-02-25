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В Узбекистане ожидают падения на четверть водоснабжения для орошения полей

© Sputnik / Николай Хижняк
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210225/16070376/V-Uzbekistane-ozhidayut-padeniya-na-chetvert-vodosnabzheniya-dlya-orosheniya-poley.html

Президент указал на возможность экономии трех миллиардов кубометров воды за счет внедрения водосберегающих технологий на 430 тысячах гектарах сельскохозяйственных площадей.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Снижение объемов водоснабжения на 25% для орошения сельскохозяйственных земель ожидается в 2021 году в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.

"Ожидается, что во время оросительного сезона в текущем году водоснабжение будет на 25% меньше нормального уровня. Поэтому недопущение расточительного использования воды – жизненная необходимость", - говорится в информации.

Президент указал на возможность экономии трех миллиардов кубометров воды за счет внедрения водосберегающих технологий на 430 тысячах гектарах сельскохозяйственных площадей.

Для удовлетворения спроса на водосберегающие технологии и оборудование и снабжения сырьем производства систем капельного орошения и труб в стране до 1 октября отменена пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена.

Учет объема сбрасываемой воды автоматизируют к концу 2021 года >> 

Напомним, в декабре президент подписал постановление, предусматривающее внедрение водосберегающих технологий в сельское хозяйство. 

Субсидии в размере 1,5 трлн сумов, необходимые для поддержки внедрения водосберегающих технологий в 2021 году, будут сформированы за счет выделения Минфином 330 млрд сумов из госбюджета и 1 170 млрд сумов заемных средств, привлеченных из международных финансовых институтов.

Теги:
Сельское хозяйство, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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