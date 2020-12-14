Учет объема сбрасываемой воды автоматизируют к концу 2021 года

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент подписал постановление, предусматривающее внедрение водосберегающих технологий в сельское хозяйство.
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В частности, ускоряются темпы внедрения капельного, дождевального и дискретного способов орошения. В будущем году эти технологии запланировано внедрить на 430 тысячах гектаров земли.
Со следующего года устанавливается новый порядок поддержки сельхозпроизводителей, которые используют водосберегающие технологии более пяти лет. Им предоставляются субсидии:
- на покрытие части затрат по внедрению водосберегающих технологий;
- на покрытие части процентных расходов по банковским кредитам на приобретение и строительство водосберегающих технологий;
- на покрытие 30% стоимости автоматизированных землепланировочных агрегатов с лазерной установкой отечественного производства.
Субсидии в размере 1,5 трлн сумов, необходимые для поддержки внедрения водосберегающих технологий в 2021 году будут сформированы за счет выделения Минфином 330 млрд сумов из госбюджета и 1 170 млрд сумов заемных средств, привлеченных из международных финансовых институтов.
Наряду с этим предусматривается выделение:
- 98,9 млрд сумов за счет Госбюджета на внедрение капельного орошения производителями хлопка-сырца;
- 250 млрд сумов за счет льготных кредитов из Фонда господдержки сельского хозяйства на выравнивание земель агрегатами с лазерной установкой.
Министерство водного хозяйства до 1 февраля 2021 года разработает методики использования водосберегающих технологий по видам культур с учетом особенностей почвы, а также временные нормативы полива по регионам страны.
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До 1 апреля 2021 года система прозрачного онлайн-мониторинга расхода электрической энергии и объема сбрасываемой воды будет внедрена на одной насосной станции в каждом регионе.
Автоматизированный учет расхода электроэнергии и объема сбрасываемой воды по всей стране будет запущен к концу 2021 года.
Кроме того, с привлечением научных кадров до 1 февраля 2021 года будет разработан проект по внедрению совершенно новой экономичной системы промывных поливов.
В сентябре президент провел видеоселекторное совещание по мерам внедрения сберегающих технологий и реализации проектов государственно-частного партнерства в водном хозяйстве. Он назвал работу в этой области неудовлетворительной, поскольку водосберегающие технологии внедрены только на 7% земель в республике.