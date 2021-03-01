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Линии электропередачи

Кыргызстан намерен импортировать электроэнергию из Узбекистана

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210301/16100329/Kyrgyzstan-nameren-importirovat-elektroenergiyu-iz-Uzbekistana.html

КР ведет переговоры с РУз относительно возможных поставок электроэнергии, заявил президент Садыр Жапаров.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Кыргызстан намерен импортировать электроэнергию из Узбекистана и Казахстана, следует из слов президента КР Садыра Жапарова.

"Мы рассматриваем вопрос об импорте электроэнергии из Казахстана и Узбекистана", — заявил он в интервью МИА "Казинформ". Текст опубликован на официальном сайте главы государства.

Жапаров отметил, что в мире сегодня существует дефицит воды, и Кыргызстан "также не обходится без подобных проблем".

"Следует отметить, что если ситуация на нашем водохранилище Токтогул будет развиваться так же, как сейчас, то оно придет в состояние, чреватое катастрофой", — не исключил он.

"Республика Казахстан уведомила, что готова экспортировать в нашу страну 0,9-1 миллиард кВт электроэнергии. Мы в свою очередь ведем переговоры и с Узбекистаном", — заявил Жапаров.

По его словам, если КР не обеспечит поставки извне, то республике придется решать этот вопрос самостоятельно, "но вследствие этого в вегетационный период никому не хватит воды".

Линии электропередач
© CC0 / Jan Baborák / Tractor harvesting the field
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"И в итоге уровень воды в водохранилище Токтогул снизится. Поэтому мы должны импортировать энергию из Казахстана и Узбекистана", — пояснил президент.

Напомним, в РУз периодически происходят перебои с подачей электроэнергии, особенно часты они в холодное время года. Так, в сентябре проблемам с газом и электроснабжением было посвящено 42,9 процента обращений в Агентство по защите прав потребителей, а в ноябре — уже 75,5 процента.

Самыми проблемными регионами по энергоснабжению стали Ташкент и Ташкентская, Наманганская и Ферганская области.

Теги:
электричество, электроэнергия, Садыр Жапаров, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан



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