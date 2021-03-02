Какие всемирно известные бренды выбрали узбекистанский рынок — обзор

За два месяца 2021 года официально зарегистрировались в качестве налогоплательщиков еще три иностранные интернет-компании: Vaskiani Ventures Limited из Кипра, Google Cloud EMEA Limited из Ирландии и швейцарская Spotify AB.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. За последние годы начали свою деятельность в Узбекистане ряд всемирно известных компаний. О том, какие бренды и в каких сферах уже работают или планируют войти на рынок читайте в нашем обзоре.

Сфера связи и интернет

За один только 2020 год официально зарегистрировались в качестве налогоплательщиков НДС 20 интернет-компаний, в том числе: Netflix, Google Commerce, Google Ireland, Google Voice, Apple Distribution International, Samsung Electronics, Сleverbridge, Xsolla, Activision Blizzard International.

За два месяца 2021 года к ним примкнули еще три: Vaskiani Ventures Limited (Кипр), Google Cloud EMEA Limited (Ирландия) и Spotify AB (Швеция). В ближайшее время в Ташкенте ожидается открытие офиса Apple.

Российские "ЮэСэМ Телеком" (USM Telecom) и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие в сфере услуг связи Digital Holding. Агентство по управлению государственными активами Узбекистана передает в собственность СП долю в размере 100% уставного капитала Ucell. Российская сторона инвестирует в Digital Holding 100 млн долларов, а также дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

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В мае прошлого года на рынок Узбекистана вышла российская компания Selectel (облачные технологии), планирующая инвестировать до миллиона долларов США в течение трех лет.

Меры, которые проводятся президентом Шавкатом Мирзиёевым по либерализации экономики, системным реформам во всех сферах жизни, жесткая борьба с коррупцией и поддержка инвесторов открывают хорошие перспективы для бизнеса.

По мнению зарубежных экспертов, преимуществами Узбекистана является наличие дешевой рабочей силы, образование, а также менталитет, акцентированный на трудовой, практической дисциплине.

Бренды одежды и обуви

Осенью прошлого года стало известно о достижении договоренности с компанией Nike World Headquarters. Крупнейший в мире производитель спортивной одежды владеет брендами Nike, Converse и Jordan. В Узбекистане планируется изготовление 3 млн пар обуви в год на базе предприятия SinoInternational в Андижанской области. Выпуск продукции будет налажен на условиях аутсорсинга.

С ADIDAS GROUP по результатам переговоров о выпуске обуви бренда ADIDAS в Узбекистане Ассоциация кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий "Узчармсаноат" заключила соглашение с немецким спортивным гигантом. В Андижанской области на заводе ООО СП SinoInternational на условиях аутсорсинга планируется выпускать 3 миллиона пар кроссовок под всемирно известным брендом.

Испанский INDITEX – ритейлер с брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka и др. также выразила готовность к сотрудничеству по поставкам в свои сети качественной швейно-трикотажной и махровой продукции из Узбекистана.

Авторынок

Volkswagen Group начала продажи автомобиля Volkswagen Caddy, также осенью 2020 года в Узбекистане стартовали продажи Škoda Kodiaq. Кроме того, состоялся старт продаж китайского автомобильного бренда Haval (внедорожники и кроссоверы).

Розничная торговля и гостиничный бизнес

Компания Majid Al Futtaim (ОАЭ) открыла в рамках франшизы бренда Carrefour первый супермаркет в Ташкенте и планирует расширять свою сеть.

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Hilton Tashkent City стал первым отелем американской гостиничной сети в Узбекистане.

В нынешнем году на рынок Узбекистана планирует выйти ритейлер Казахстана Magnum Cash&Carry.