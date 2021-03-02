01:50 03 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Spotify

Какие всемирно известные бренды выбрали узбекистанский рынок — обзор

© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
Экономика
Получить короткую ссылку
20520
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210302/16113816/Kakie-vsemirno-izvestnye-brendy-vybrali-uzbekistanskiy-rynok--obzor.html

За два месяца 2021 года официально зарегистрировались в качестве налогоплательщиков еще три иностранные интернет-компании: Vaskiani Ventures Limited из Кипра, Google Cloud EMEA Limited из Ирландии и швейцарская Spotify AB.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. За последние годы начали свою деятельность в Узбекистане ряд всемирно известных компаний. О том, какие бренды и в каких сферах уже работают или планируют войти на рынок читайте в нашем обзоре.

Сфера связи и интернет

За один только 2020 год официально зарегистрировались в качестве налогоплательщиков НДС 20 интернет-компаний, в том числе: Netflix, Google Commerce, Google Ireland, Google Voice, Apple Distribution International, Samsung Electronics, Сleverbridge, Xsolla, Activision Blizzard International.

Логотип компании Apple над входом в магазинн 5-й Авеню в Нью-Йорке
REUTERS / Mike Segar
Офис Apple откроется в Узбекистане

За два месяца 2021 года к ним примкнули еще три: Vaskiani Ventures Limited (Кипр), Google Cloud EMEA Limited (Ирландия) и Spotify AB (Швеция). В ближайшее время в Ташкенте ожидается открытие офиса Apple.

Российские "ЮэСэМ Телеком" (USM Telecom) и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие в сфере услуг связи Digital Holding. Агентство по управлению государственными активами Узбекистана передает в собственность СП долю в размере 100% уставного капитала Ucell. Российская сторона инвестирует в Digital Holding 100 млн долларов, а также дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Samsung поможет модернизировать почтовую инфраструктуру Узбекистана >>

В мае прошлого года на рынок Узбекистана вышла российская компания Selectel (облачные технологии), планирующая инвестировать до миллиона долларов США в течение трех лет.

Меры, которые проводятся президентом Шавкатом Мирзиёевым по либерализации экономики, системным реформам во всех сферах жизни, жесткая борьба с коррупцией и поддержка инвесторов открывают хорошие перспективы для бизнеса.

По мнению зарубежных экспертов, преимуществами Узбекистана является наличие дешевой рабочей силы, образование, а также менталитет, акцентированный на трудовой, практической дисциплине.

Бренды одежды и обуви

Осенью прошлого года стало известно о достижении договоренности с компанией Nike World Headquarters. Крупнейший в мире производитель спортивной одежды владеет брендами Nike, Converse и Jordan. В Узбекистане планируется изготовление 3 млн пар обуви в год на базе предприятия SinoInternational в Андижанской области. Выпуск продукции будет налажен на условиях аутсорсинга.

С ADIDAS GROUP по результатам переговоров о выпуске обуви бренда ADIDAS в Узбекистане Ассоциация кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий "Узчармсаноат" заключила соглашение с немецким спортивным гигантом. В Андижанской области на заводе ООО СП SinoInternational на условиях аутсорсинга планируется выпускать 3 миллиона пар кроссовок под всемирно известным брендом.

Volkswagen Caddy: особенности и преимущества

Испанский INDITEX – ритейлер с брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka и др. также выразила готовность к сотрудничеству по поставкам в свои сети качественной швейно-трикотажной и махровой продукции из Узбекистана.

Авторынок

Volkswagen Group начала продажи автомобиля Volkswagen Caddy, также осенью 2020 года в Узбекистане стартовали продажи Škoda Kodiaq. Кроме того, состоялся старт продаж китайского автомобильного бренда Haval (внедорожники и кроссоверы).

Розничная торговля и гостиничный бизнес

Компания Majid Al Futtaim (ОАЭ) открыла в рамках франшизы бренда Carrefour первый супермаркет в Ташкенте и планирует расширять свою сеть.

В гостинице Hilton в Ташкенте появились новые вакансии >>

Hilton Tashkent City стал первым отелем американской гостиничной сети в Узбекистане.

В нынешнем году на рынок Узбекистана планирует выйти ритейлер Казахстана Magnum Cash&Carry.

Теги:
бренд, Узбекистан, Экономика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев держит стенографические записи, данные ему президентом Российской Федерации Борисом Ельциным
Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки
Лавров и Камилов о том, когда возобновится трудовая миграция в РФ — видео
Лавров и Камилов о том, когда возобновится трудовая миграция в РФ — видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться