Правительство выделит 3 млрд сумов на диагностику болезней птиц

С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает господдержку отраслей животноводства, сообщает пресс-служба Минюста.

Субъектам предпринимательства, пользующимся компенсациями и гарантией Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности и своевременно осуществляющим платежи по кредиту в сфере животноводства, птицеводства, рыбоводства и кролиководства, с 1 марта 2021 года разрешается вновь использовать гарантию Фонда по новым кредитам до полного погашения их задолженности по кредиту.

С 1 января 2021-го по 1 января 2024 года будет применяться 50-процентная ставка по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами по основному виду деятельности субъектов племенного дела.

При ввозе субъектами предпринимательства в Узбекистан товаров, согласно соответствующему перечню, срок уплаты начисленного налога на добавленную стоимость продлевается на 180 дней.

С 1 июля 2021 года животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам, являющимся плательщиками НДС, из республиканского бюджета выделяются субсидии.

Кроме того, в структуре центрального аппарата Агентства "Узбекчорванасл" создается Управление по развитию птицеводческой и кролиководческой сфер, вводится должность заместителя директора Агентства по данным вопросам.

До 1 апреля 2021 года из резервного фонда правительства будут выделены средства в размере 3 миллиардов сумов на оснащение современным оборудованием лабораторий по анализу структуры кормов скота, птиц, рыб и на диагностику болезней птиц.