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Товарные поезда

Как Узбекистану и РФ нарастить оборот сельхозпродукции — есть способ и два "но"

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210304/16127368/Kak-Uzbekistanu-i-RF-narastit-oborot-selkhozproduktsii--est-sposob-i-dva-no.html

Общественная организация "Деловая Россия" в феврале организовала бизнес-миссию в Узбекистан, в ней приняла участие Ассоциация организаций продуктового сектора. Об итогах читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. РФ и Узбекистан могут нарастить оборот сельхозпродукции, наладив взаимные поставки скоропортящихся грузов по железной дороге с использованием рефрижераторных контейнеров, считают в российской Ассоциации организаций продуктового сектора.

АСОРПС в феврале приняла участие в бизнес-миссии "Деловой России" в Узбекистан. Тогда предприниматели из РФ встретились с представителями ведомств и организаций РУз, основными производителями и экспортерами сельхозпродукции, изучили существующую логистику для перевозки грузов в Россию.

По словам президента АСОРПС Михаила Синева, российские операторы рефрижераторных контейнеров готовы развивать поставки скоропортящихся грузов из Узбекистана в РФ. Однако прежде нужно решить проблему: по словам Синева, в республике много мелких разрозненных крестьянских хозяйств, которые не могут предоставить нужный объем продукции для транспортировки.

"Требуется консолидатор, способный собрать и подготовить в одном месте к запланированному времени груз в объеме не менее тысячи тонн. Как только этот вопрос решится, мы начнем работать", — сказал президент АСОРПС.

План следующий: на начальном этапе в составе организованного поезда из Узбекистана в Россию должно находиться от двух до пяти рефрижераторных контейнеров с плодоовощной продукцией. После успешного старта проекта подобные рейсы планируется сделать регулярными и возможно увеличение рефконтейнеров. 

Хурма Королек
© Sputnik / Нина Зотина
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"Основная продукция для транспортировки — виноград, хурма, гранат и овощи", — говорится в релизе.

Но для развития этого направления из России в Узбекистан тоже должен идти поток грузов, требующих особого температурного режима. На сегодня такого потока нет.

При этом, как отметили в пресс-службе, в ходе переговоров в рамках бизнес-миссии узбекские коллеги не раз проявляли заинтересованность в централизованных поставках из России в республику растительных масел, муки и других товаров народного потребления.

Теги:
Экономика, Россия, Узбекистан, Сельхозпродукция, Экспорт



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