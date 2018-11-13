Юные бандиты: в Ташкенте школьники ограбили мальчика

Накануне в ОВД Бостанлыкского района поступило заявление о том, что двое неизвестных отобрали у мальчика телефон марки Mi-A2-Lite.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В ОВД Бостанлыкского района Ташкентской области поступило заявление об ограблении ученика школы, сообщает пресс-служба МВД.

По данным правоохранительных органов, неизвестные отобрали у мальчика, проживающего в городе Газалкенте, мобильный телефон Mi-A2-Lite и скрылись.

"В результате принятых мер за данное преступление были установлены и задержаны ученики 10-го класса школы №1 города Газалкента Т.А. и Д.А. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - уточняется в сообщении.

Согласно статье 166 Уголовного кодекса Узбекистана, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением либо лишением свободы от двух до пяти лет.

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