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Игрушка на детской кроватке

Прокуратура разбирается в причинах смерти двухмесячного ребенка в Ташкенте

© Flickr/ Tom Page
Происшествия
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Мать двухмесячного Ратмира уверена, что спасти ребенка помешала халатность врачей.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Ташкентская городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели двухмесячного младенца через несколько дней после прививки, сообщает NUZ.UZ.

По информации прокуратуры, после осмотра врачом-невропатологом Хамидуллину Ратмиру 24 августа сделали прививку против полиомиелита и пневмококковой инфекции. В тот же вечер у ребенка поднялась температура. В больницу он поступил в 11 часов утра 26 августа. Врачи зафиксировали у него температуру 38,5 градусов. Врач-невропатолог осмотрел ребенка и сообщил матери, что у малыша "легочный синдром и угроза опухоли головного мозга". Медики начали принимать необходимые меры. На следующий день состояние ребенка значительно ухудшилось, он был подключен аппарату искусственной вентиляции легких.

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Через 4 дня, 28 августа, в связи с отсутствием необходимого медоборудования ребенка перевезли Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (16 горбольница), где спустя сутки ребенок скончался в реанимации.

В справке прокуратуры отмечается, что мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии. Дежурный врач проводил осмотр каждые 6 часов, хотя интервал между проверками должен был составлять три часа. Также по предварительным данным, за два дня ребенку так и не поставили конкретный клинический диагноз, не взяли биоматериал на основные лабораторные анализы, не скорректировали лечение.

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© Sputnik / Игорь Зарембо
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Мать мальчика уверена, что ее сына можно было спасти, если бы не халатность врачей. Она обратилась в приемную президента, заявив, что ее двухмесячный сын скончался из-за бездействия врачей Городской детской клинической больницы №3.

Ташкентская городская прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 116 УК Узбекистана "Невыполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним либо неоказание без уважительной причины помощи больному, повлекшее повлекшие по неосторожности смерть человека" и начала расследование.

 




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