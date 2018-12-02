На узбекско-казахстанской границе задержали контрабандистов

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. На юге Казахстана арестованы трое контрабандистов, которые попытались провезти в Узбекистан 120 килограммов лекарственных средств. Об этом передают местные СМИ.

Пограничникам пришлось три раза выстрелить в воздух для того, чтобы остановить нарушителей.

Трое злоумышленников хотели перевезти контрабанду на лошадях, на узбекской стороне их ждали двое подельников, которые скрылись, когда увидели пограничников.

Напомним, на этой неделе сотрудники приграничного таможенного поста в Фергане задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти в Кыргызстан 34 тысячи долларов. Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.