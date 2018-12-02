14:30 02 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Узбекский пограничник

На узбекско-казахстанской границе задержали контрабандистов

AP Photo / Anvar Ilyasov
Происшествия
Получить короткую ссылку
110 0 0

Двоим нарушителям удалось скрыться, остальные трое арестованы.

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. На юге Казахстана арестованы трое контрабандистов, которые попытались провезти в Узбекистан 120 килограммов лекарственных средств. Об этом передают местные СМИ.

Пограничникам пришлось три раза выстрелить в воздух для того, чтобы остановить нарушителей.

Трое злоумышленников хотели перевезти контрабанду на лошадях, на узбекской стороне их ждали двое подельников, которые скрылись, когда увидели пограничников.

Напомним, на этой неделе сотрудники приграничного таможенного поста в Фергане задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти в Кыргызстан 34 тысячи долларов. Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

По теме

В магазине в Ташкенте изъяли контрафактные сигареты на 4 тысячи долларов
Родственников миллиардера узбекского происхождения обвинили в контрабанде
Теги:
Контрабанда, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
Орудия - к бою: в Узбекистане проверяют готовность армии
Первые моменты землетрясения на Аляске. Съемки очевидцев
Аляска приходит в себя после мощного землетрясения
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный Интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054