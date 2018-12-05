Угарный газ продолжает убивать: в Джизаке погибли четыре человека

Причиной появления газа и отравления стало использование обогревательной печи кустарного производства с нарушением правил пользования газом в быту.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Массовое отравление угарным газом произошло накануне, 4 декабря, в Джизакской области Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, сразу четыре человека скончались в Галляаральском районе от отравления угарным газом.

Двое погибших граждан проживали в кишлаке Янги сельского схода граждан "Молтоб", еще двое - в кишлаке Кетмончи сельского схода граждан "Мирзабулок".

Причиной отравления стало использование обогревательной печи кустарного производства с нарушением правил пользования газом в быту.

© Sputnik / Игорь Маслов Узбекистанцам помогут избежать трагедий в отопительный период

Данные о гибели людей вследствие отравления угарным газом появляются в республике регулярно, особенно с наступлением осеннего периода, когда граждане начинают отапливать жилые помещения. В связи с этим ГУВД Ташкента призвало жителей страны соблюдать нормы и правила, а также технические условия проектирования и монтажа печей и дымоходов при ремонте и строительстве частных домов.

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Узбекистанцам посоветовали проверить, из каких материалов в домах сделаны трубы дымохода. Категорически запрещено использовать пластиковые — при нагревании они плавятся. Лучше всего подходит нержавеющий металл, кирпич, бетон, асбоцемент, керамика или вермикулит.

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