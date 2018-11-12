18:25 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Автомобиль скорой помощи

Угарный газ стал причиной еще одной смерти в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
504 0 0

Причиной появления газа и последующего отравления стал резиновый шланг, присоединенный к отопительной печке.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Еще один человек скончался в Узбекистане от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба МВД республики.

По поступившей в ОВД Каттакурганского района Самаркандской области информации, житель махалли "Кумушкиргак" отравился угарным газом. Причиной появления газа и последующего отравления стал резиновый шланг, присоединенный к отопительной печке. Пострадавшего от отравления госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался. По данному факту ведется расследование.  

Как не погибнуть от угарного газа
Как не погибнуть от угарного газа
Напомним, в октябре в Чиланзарском районе Ташкента отравились угарным газом четверо детей одной семьи, трое из которых были несовершеннолетними. Решением правительства в Узбекистане была создана республиканская комиссия, которая проведет проверку всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе.

ГУВД Ташкента также призвало жителей республики внимательнее относиться к соблюдению норм, правил, а также технических условий проектирования и монтажа печей и дымоходов при ремонте или строительстве частных домов. Например, недопустимо делать дымоходы из пластиковых труб, которые легко плавятся.

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента уже начали сносить недостроенные жилые дома, возводимые с нарушениями.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

  • Пресс-конференция
    В центре внимания

    За предстоящими внеочередными парламентскими выборами в Армении будет наблюдать крупномасштабная миссия БДИПЧ/ОБСЕ.

  • Бюллетени для голосования
    Не оправдали доверия

    В Латвии требуют отменить компенсации для непереизбранных депутатов – под петицией подписались уже несколько тысяч человек.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
    Все по-честному

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не видит оснований для забастовки учителей – система оплаты их труда справедлива.

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Во Владивостоке несколько парней прикинулись автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, который закрыт для движения пешеходов
Притворись автобусом: находчивые пешеходы во Владивостоке попали на видео
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054