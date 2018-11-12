Угарный газ стал причиной еще одной смерти в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Еще один человек скончался в Узбекистане от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба МВД республики.
По поступившей в ОВД Каттакурганского района Самаркандской области информации, житель махалли "Кумушкиргак" отравился угарным газом. Причиной появления газа и последующего отравления стал резиновый шланг, присоединенный к отопительной печке. Пострадавшего от отравления госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался. По данному факту ведется расследование.отравились угарным газом четверо детей одной семьи, трое из которых были несовершеннолетними. Решением правительства в Узбекистане была создана республиканская комиссия, которая проведет проверку всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе.
ГУВД Ташкента также призвало жителей республики внимательнее относиться к соблюдению норм, правил, а также технических условий проектирования и монтажа печей и дымоходов при ремонте или строительстве частных домов. Например, недопустимо делать дымоходы из пластиковых труб, которые легко плавятся.
В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента уже начали сносить недостроенные жилые дома, возводимые с нарушениями.