Угарный газ стал причиной еще одной смерти в Узбекистане

Причиной появления газа и последующего отравления стал резиновый шланг, присоединенный к отопительной печке.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Еще один человек скончался в Узбекистане от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба МВД республики.

По поступившей в ОВД Каттакурганского района Самаркандской области информации, житель махалли "Кумушкиргак" отравился угарным газом. Причиной появления газа и последующего отравления стал резиновый шланг, присоединенный к отопительной печке. Пострадавшего от отравления госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался. По данному факту ведется расследование.

Напомним, в октябре в Чиланзарском районе Ташкента отравились угарным газом четверо детей одной семьи , трое из которых были несовершеннолетними. Решением правительства в Узбекистане была создана республиканская комиссия , которая проведет проверку всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе.

ГУВД Ташкента также призвало жителей республики внимательнее относиться к соблюдению норм, правил, а также технических условий проектирования и монтажа печей и дымоходов при ремонте или строительстве частных домов. Например, недопустимо делать дымоходы из пластиковых труб, которые легко плавятся.

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента уже начали сносить недостроенные жилые дома, возводимые с нарушениями.