В результате происшествия пострадало только дерево: оно осталось без макушки.
Гражданин Узбекистана нарушил миграционное законодательство, к тому же он предложил полиции взятку. За этом ему грозит лишение свободы на срок до двух лет
Российский врач рассказал, как спас узбекистанку, оказавшуюся на волосок от смерти во время полета из Петропавловска-Камчатского в Москву.
Женщина пообещала отдать деньги в течение трех дней.
В интернет-компании объяснили, что данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берет из открытых источников, выступая лишь агрегатором внешней информации.
Преступник пообещал своему знакомому оформить машину марки "Нексия" на его имя и оценил ее в 79 миллионов сумов.
Мужчина признался, что незаконно прописывал мигрантов ради денег, так как в последнее время не работал и хотел, таким образом, поправить свое мтериальное положение.