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Дежурная часть ОВД

Жительница Ферганской области не заплатила за галоши и попала под статью

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Женщина пообещала отдать деньги в течение трех дней.

ТАШКЕНТ. 14 дек — Sputnik. Предпринимательница из Дангаринского района обманула своего знакомого и присвоила более 270 миллионов сумов.

"Третьего декабря в Учкуприкском районе Ферганской области гражданин Э.М. заявил в ОВД, что 10 ноября 2018 года знакомая предпринимательница Ф.Н., проживающая в Дангаринском районе, взяла галоши на общую сумму 270 миллионов 808 тысяч сумов, пообещав заплатить в течение трех дней", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Однако женщина не выполнила обещание. Ее задержали, возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Ферганская область



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