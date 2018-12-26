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Очередной жертвой угарного газа стал студент из Намангана

© Sputnik / Юрий Лашов
Происшествия
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От отравления угарным газом скончался студент 4-го курса инженерно-строительного вуза.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Студент Наманганского инженерно-строительного института погиб от отравления угарным газом.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, инцидент произошел 24 декабря.

Молодой человек, уроженец Ферганской области, снимал квартиру в 3-м микрорайоне города Намангана. В его квартире, предположительно, произошла утечка газа из газовой плиты, в результате учащийся четвертого курса скончался.

Автомобиль скорой помощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Узтрансгаз" предупредил об опасности угарного газа

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Новости о смертельных случаях в результате отравления угарным газом поступают от правоохранительных органов практически ежедневно. В минувшую субботу, 22 декабря, в Узбекистане произошло сразу два смертельных случая - в Зангиатинском районе Ташкентской области и в Пахтаабадском районе Андижанской области. В обоих случаях люди погибли во сне от неправильного использования печи.

Ранее в Язъяванском районе Ферганской области из-за отравления угарным газом погибла годовалая девочка. Мать ребенка уснула, положив уголь в печь, и угарный газ просочился в помещение.

Угарный газ опасен тем, что он почти незаметен при вдыхании, не имеет ярко выраженного неприятного запаха, цвета. Интоксикация наступает быстро и имеет тяжелые последствия: поражаются все органы человека, часто это заканчивается его смертью.

Теги:
отравление, угарный газ, Наманган, Узбекистан



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