18:45 26 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане

Владелец автобуса, в котором сгорели узбекистанцы, экстрадирован в Казахстан

Комитет по ЧС МВД Казахстана
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Крупное ДТП с узбекистанцами в Актюбинской области (8)
49 0 0

В настоящее время Ордухан Мехтиев водворен в следственный изолятор города Шымкента, где зарегистрирована транспортная компания.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Гражданин Казахстана, владелец автобуса, при пожаре в котором в январе погибли 52 жителя Узбекистана, экстрадирован из Ташкента на родину.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
© Sputnik /
Узбекистанцы погибли в страшном пожаре

"Для привлечения к уголовной ответственности из Узбекистана экстрадирован Ордухан Мехтиев. Задержанный подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек в январе текущего года в Актюбинской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор города Шымкента, где зарегистрирована транспортная компания.

Напомним, в январе 2018 года автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека, все — граждане Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам, удалось спастись.

Официально: почему сгорел автобус с узбекистанцами в Казахстане>>>

Обвиняемыми по делу были признаны пять человек - три водителя автобуса и учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр транспортного средства.

В начале ноября суд в Казахстане приговорил трех водителей автобуса к пяти годам лишения свободы. Владелец компании, которой принадлежал автобус, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В конце ноября его задержали в Ташкенте.

 

Тема:
Крупное ДТП с узбекистанцами в Актюбинской области (8)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ташкентская гостиница Royal Palace в неоновом освещении
Зимняя сказка: как выглядит предновогодний Ташкент
Французский военнослужащий потерял сознание
Макрон спешит на помощь: французский солдат под гимн рухнул со сцены - видео
Поросячье счастье: что ждет нас в Год Свиньи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054