Владелец автобуса, в котором сгорели узбекистанцы, экстрадирован в Казахстан

В настоящее время Ордухан Мехтиев водворен в следственный изолятор города Шымкента, где зарегистрирована транспортная компания.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Гражданин Казахстана, владелец автобуса, при пожаре в котором в январе погибли 52 жителя Узбекистана, экстрадирован из Ташкента на родину.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

© Sputnik / Узбекистанцы погибли в страшном пожаре

"Для привлечения к уголовной ответственности из Узбекистана экстрадирован Ордухан Мехтиев. Задержанный подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек в январе текущего года в Актюбинской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор города Шымкента, где зарегистрирована транспортная компания.

Напомним, в январе 2018 года автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека, все — граждане Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам, удалось спастись.

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Обвиняемыми по делу были признаны пять человек - три водителя автобуса и учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр транспортного средства.

В начале ноября суд в Казахстане приговорил трех водителей автобуса к пяти годам лишения свободы. Владелец компании, которой принадлежал автобус, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В конце ноября его задержали в Ташкенте.