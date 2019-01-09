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В Ташкенте узбекистанца прямо в магазине ограбили на два миллиона сумов

© Flickr/ Thirteen Of Clubs
Происшествия
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Правоохранители уже установили личности злоумышленников.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Учтепинском районе Ташкента в магазине "Пепси маркет" двое мужчин избили узбекистанца и отобрали у него два миллиона сумов, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Правоохранители за совершение данного преступления задержали двоих граждан Узбекистана. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в декабре в Ташкентской области школьник в маске ограбил дом, ударив ножом хозяйку. 

Кроме того, в Джизакской области студентки профессионального колледжа ограбили семилетнюю девочку. Девушки сняли с ребенка золотые серьги.

Теги:
ограбление, Ташкент, Узбекистан



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