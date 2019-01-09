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В Кашкадарьинской области узбекистанец погиб во время пьяной драки

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Мужчина скончался от множественных ударов по разным частям тела.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Кашкадарьинской области узбекистанец погиб во время пьяной драки.

Нож в руке
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"В Чирокчинском районе Кашкадарьинской области на территории поселка Кукдала с различными травмами был обнаружен труп Н.Ф., проживавшего в МСГ Хардури", - говорится в сообщении МВД Узбекистана.

Правоохранители выяснили, что мужчина умер после пьяной драки. Сотрудники МВД арестовали участника конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Напомним, в ноябре в Калуге узбекистанец изрезал домогавшегося до него собутыльника. Во время ссоры мигрант нанес своему неприятелю 28 ударов ножом в область туловища и головы, а также в область верхних и нижних конечностей. От полученных травм потерпевший умер в реанимации.

Теги:
Драка, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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