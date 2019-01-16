В Петербурге безработный узбекистанец жестоко избил свою соотечественницу

По данным следствия, мужчина нанес удары в результате ссоры.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В Санкт-Петербурге безработный узбекистанец 1987 года рождения жестоко избил свою соотечественницу в подвале одного из домов в Невском районе города. Об этом передают местные СМИ.

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Узбекистанка получила закрытую травму грудной клетки, перелом костей носа без смещения, ушибы и гематомы мягких тканей лица.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На днях в Подмосковье мигрант из Центральной Азии жестоко избил своего земляка. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.