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Задержание преступника

В Петербурге узбекистанец изрезал ножом женщину в подъезде

ФСБ РФ
Происшествия
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Мигрант 12 раз ударил женщину ножом, чтобы ограбить ее.

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Невском районе Санкт-Петербурга в подъезде одного из домов узбекистанец насмерть изрезал ножом женщину 1981 года рождения. Об этом передают "Невские новости".

Иностранец нанес своей жертве не менее 12 колото-резаных ранений.

По подозрению в совершении убийства сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана 1984 года рождения. Правоохранители нашли у иностранца вещи убитой и орудие преступления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напомним, в декабре в Уфе узбекистанец убил местного жителя, чтобы обокрасть кафе. Мужчина попытался остановить мигранта, когда тот хотел обокрасть заведение.

Теги:
Убийство, нож, Санкт-Петербург, Россия



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