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Морозы

На трассе в Казахстане снова едва не замерзли 50 узбекистанцев

© Sputnik Казахстан
Происшествия
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Люди провели ночь на 30-градусном морозе в заглохшем автобусе в степи Казахстана. Спасатели обнаружили узбекистанцев и доставили их в поселок. К счастью, обошлось без жертв.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Более 50 граждан Узбекистана, замерзающих в сломанном автобусе в Актюбинской области Казахстана, были спасены минувшим днем.

Как сообщает "МИР24", автобус с людьми сломался прямо посреди дороги. Практически всю ночь они провели на 30-градусном морозе.

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Всех пассажиров отвезли в соседний поселок, медицинская помощь никому не понадобилась.

На прошедшей неделе жертвами арктических морозов в Казахстане стали два человека, десятки получили обморожение.

Холодный антициклон пришел в республику из Сибири. В некоторых областях температура падала до минус 40. Спасатели закрывали трассы, в аэропортах отменялись десятки рейсов, не ходили поезда.

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Ранее МИД Узбекистана обратилось своим гражданам с просьбой "учитывать риски" при въезде в Казахстан из-за неблагоприятных погодных условий.






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