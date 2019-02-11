На трассе в Казахстане снова едва не замерзли 50 узбекистанцев

Люди провели ночь на 30-градусном морозе в заглохшем автобусе в степи Казахстана. Спасатели обнаружили узбекистанцев и доставили их в поселок. К счастью, обошлось без жертв.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Более 50 граждан Узбекистана, замерзающих в сломанном автобусе в Актюбинской области Казахстана, были спасены минувшим днем.

Как сообщает "МИР24", автобус с людьми сломался прямо посреди дороги. Практически всю ночь они провели на 30-градусном морозе.

Алексей Владыкин Нос побелел за несколько минут: момент обморожения журналиста попало на видео

Всех пассажиров отвезли в соседний поселок, медицинская помощь никому не понадобилась.

На прошедшей неделе жертвами арктических морозов в Казахстане стали два человека, десятки получили обморожение.

Холодный антициклон пришел в республику из Сибири. В некоторых областях температура падала до минус 40. Спасатели закрывали трассы, в аэропортах отменялись десятки рейсов, не ходили поезда.

В Узбекистане из-за гололеда перевернулся автобус: есть пострадавшие >>>

Ранее МИД Узбекистана обратилось своим гражданам с просьбой "учитывать риски" при въезде в Казахстан из-за неблагоприятных погодных условий.





