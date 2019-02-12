Узбекистанцев спасли из заглохшего автобуса в Казахстане

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. На трассе Павлодар — Астана в Северо-Казахстанской области спасатели эвакуировали из сломавшегося автобуса 52 пассажиров.
Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики, поломка автобуса произошла вблизи села Кременчуг Тайыншинского района.
"Все пассажиры оказались гражданами Узбекистана, направлявшимися домой из Тюмени", - говорится в сообщении.
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Спасатели разместили узбекистанцев в пунктах обогрева: 35 человек были отправлены в село Кременчуг, 17 — в Петропавловск.
Службам удалось устранить неисправность, и позже пассажиры продолжили свой путь.
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