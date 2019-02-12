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Автобус на дороге

Узбекистанцев спасли из заглохшего автобуса в Казахстане

tengrinews.kz
Происшествия
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Почти каждый день появляется информация о том, что автобусы с узбекистанцами ломаются на трассе в Казахстане. Между тем в республику пришел холодный антициклон из Сибири. В некоторых областях температура падает до минус 40.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. На трассе Павлодар — Астана в Северо-Казахстанской области спасатели эвакуировали из сломавшегося автобуса 52 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики, поломка автобуса произошла вблизи села Кременчуг Тайыншинского района.

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"Все пассажиры оказались гражданами Узбекистана, направлявшимися домой из Тюмени", - говорится в сообщении.

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Спасатели разместили узбекистанцев в пунктах обогрева: 35 человек были отправлены в село Кременчуг, 17 — в Петропавловск.

Службам удалось устранить неисправность, и позже пассажиры продолжили свой путь.

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Теги:
поломка, Казахстан, узбеки



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