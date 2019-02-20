В Санкт-Петербурге рабочий выжил после падения с 12-го этажа

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. На стройке в Санкт-Петербурге уроженец Таджикистана выжил после падения в шахту лифта с 12-го этажа. Об этом сообщают местные СМИ.

С множественными переломами мигранта доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту случившегося проводятся проверки.

В минувшую субботу в Ленобласти рабочий из Узбекистана сорвался с высоты десятого этажа и остался жив. Двадцатитрехлетний монтажник в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. У мужчины диагностировали множественные травмы — у него сломаны таз, поясница, зафиксированы травмы головы и живота.