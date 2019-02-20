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Мигранты на стройке

В Санкт-Петербурге рабочий выжил после падения с 12-го этажа

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Иностранец сломал позвоночник и получил закрытую черепно-мозговую травму.

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. На стройке в Санкт-Петербурге уроженец Таджикистана выжил после падения в шахту лифта с 12-го этажа. Об этом сообщают местные СМИ.

С множественными переломами мигранта доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту случившегося проводятся проверки.

В минувшую субботу в Ленобласти рабочий из Узбекистана сорвался с высоты десятого этажа и остался жив. Двадцатитрехлетний монтажник в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. У мужчины диагностировали множественные травмы — у него сломаны таз, поясница, зафиксированы травмы головы и живота.

Теги:
Мигранты, Таджикистан, Санкт-Петербург



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