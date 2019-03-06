Генпрокуратура объявила, где продолжит отбывать наказание Гульнара Каримова

Гульнаре Каримовой заменили наказание на лишение свободы в колонии общего режима в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Каримова Гульнара Исламовна была осуждена на 10 лет лишения свободы.

Затем наказание Каримовой заменили на ограничение свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной по месту жительства ее дочери Иман.

Суд принял такое решение, проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству.

"При этом осужденная Каримова была обязана соблюдать ряд общеустановленных законодательством ограничений, в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб", - указывает ведомство.

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Она была предупреждена, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также при невыполнении возложенных на нее обязанностей, суд может заменить срок ограничения свободы иным видом наказания.

Однако, по данным пресс-службы, Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства.

Так, 22 ноября 2018 года она самовольно покинула местожительство, в связи с чем она была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания.

"Даже после вынесенного предупреждения она продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, например, неоднократно использовала средства связи, включая интернет, активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу", - приводит данные Генпрокуратура.

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В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года было принято определение о замене наказания осужденной Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством.