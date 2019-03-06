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Сотрудник закрывает дверь следственного изолятора

Генпрокуратура объявила, где продолжит отбывать наказание Гульнара Каримова

Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Гульнаре Каримовой заменили наказание на лишение свободы в колонии общего режима в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Каримова Гульнара Исламовна была осуждена на 10 лет лишения свободы.

Гульнара Каримова
© AP Photo/ Mikhail Metzel
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Затем наказание Каримовой заменили на ограничение свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной по месту жительства ее дочери Иман.

Суд принял такое решение, проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству.

"При этом осужденная Каримова была обязана соблюдать ряд общеустановленных законодательством ограничений, в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб", - указывает ведомство.

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Она была предупреждена, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также при невыполнении возложенных на нее обязанностей, суд может заменить срок ограничения свободы иным видом наказания.

Ислам Каримов со своей матерью Гульнарой Каримовой
© instagram / i.kar7
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Однако, по данным пресс-службы, Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства.

Так, 22 ноября 2018 года она самовольно покинула местожительство, в связи с чем она была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания.

"Даже после вынесенного предупреждения она продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, например, неоднократно использовала средства связи, включая интернет, активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу", - приводит данные Генпрокуратура.

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В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года было принято определение о замене наказания осужденной Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством.

Теги:
гульнара каримова, Суд, Узбекистан



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