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Почти 1,5 кг наркотиков выявили Ферганские таможенники

Житель Ферганской области хранил дома более килограмма марихуаны

© Пресс-служба ГТК РУз
Происшествия
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Правоохранители изъяли наркотики и возбудили уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Житель Куштепинского района Ферганской области хранил у себя дома более килограмма марихуаны.

Как сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана, 8 апреля сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли 1369 граммов наркотического вещества "марихуана".

В ГТК республики уточнили, что узбекистанец хранил наркотики в стеклянных банках, картонных коробках и спичечных коробках. Также вещество было обнаружено в полиэтиленовых пакетах в подвале дома. 

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее в приграничном населенном пункте Тутзор правоохранители при личном досмотре узбекистанца нашли около 2,5 килограмма наркотиков, среди них 1,9 килограмма марихуаны и 600 граммов гашиша.

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Теги:
Наркотики, марихуана, Ферганская область, Узбекистан



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