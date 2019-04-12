Житель Ферганской области хранил дома более килограмма марихуаны

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Житель Куштепинского района Ферганской области хранил у себя дома более килограмма марихуаны.

Как сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана, 8 апреля сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли 1369 граммов наркотического вещества "марихуана".

В ГТК республики уточнили, что узбекистанец хранил наркотики в стеклянных банках, картонных коробках и спичечных коробках. Также вещество было обнаружено в полиэтиленовых пакетах в подвале дома.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее в приграничном населенном пункте Тутзор правоохранители при личном досмотре узбекистанца нашли около 2,5 килограмма наркотиков, среди них 1,9 килограмма марихуаны и 600 граммов гашиша.