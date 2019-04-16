В Ташкентской области задержали мужчину с почти девятью кг марихуаны

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Чиназском районе Ташкентской области на территории МСГ "Гайрат" правоохранители задержали мужчину, у которого было с собой почти девять килограммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сотрудники органов внутренних дел нашли в доме жителя Ферганской области свыше килограмма марихуаны. Узбекистанец хранил наркотики в в стеклянных банках, картонных коробках и спичечных коробках.

Кроме того, в феврале в приграничном населенном пункте Тутзор правоохранители при личном досмотре мужчины нашли около 2,5 килограмма наркотиков, среди них 1,9 килограмма марихуаны и 600 граммов гашиша.