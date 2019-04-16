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Изъятие марихуаны

В Ташкентской области задержали мужчину с почти девятью кг марихуаны

© Sputnik / Олег Ласточкин
Происшествия
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Правоохранители возбудили уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Чиназском районе Ташкентской области на территории МСГ "Гайрат" правоохранители задержали мужчину, у которого было с собой почти девять килограммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сотрудники органов внутренних дел нашли в доме жителя Ферганской области свыше килограмма марихуаны. Узбекистанец хранил наркотики в в стеклянных банках, картонных коробках и спичечных коробках. 

Кроме того, в феврале в приграничном населенном пункте Тутзор правоохранители при личном досмотре мужчины нашли около 2,5 килограмма наркотиков, среди них 1,9 килограмма марихуаны и 600 граммов гашиша.

Теги:
марихуана, Наркотики, Ташкент, Узбекистан



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