18:31 20 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск

Генконсульство Узбекистана в Алмате сообщило имена жертв ДТП с автобусом

© © Foto: Facebook / Murat Sundetov / ОО "ОСА" (Официальная группа)
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (5)
1685 0 0

Трое узбекистанцев находятся в больницах с тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В результате ДТП в Жамбульской области погибло 11 человек, среди них семеро граждан Казахстана, трое узбекистанцев, еще одна жертва аварии находится на опознании. Об этом сообщил атташе по трудовой миграции Генерального консульства Республики Узбекистан в Алмате.

В списке погибших оказались Абдухаликов Уринбой Мирхамтиович 1993 года рождения, Калмуратов Алишер Сапарбаевич 1988 года рождения и Ермекбаева Дилором 1972 года рождения.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
Семеро узбекистанцев попали в больницу после ДТП на трассе в Казахстане

Также диппредставительство опубликовало полный список пострадавших соотечественников: Улжабаев Аббос 1994 года рождения; Хайитбаев Омирбек 1988 года рождения; Абдусатиров Заводбек 1999 года рождения; Жуманиезов Мархамат 1996 года рождения; (в тяжелом состоянии) Ахметова Радмила 1994 года рождения; (в тяжелом состоянии) Матиржонов Отабек Абдуллевич 1985 года рождения; Сейтмуратов Досжан Даулетович 1987 года рождения; Хайдаров Сардар Амарбекугли 1994 года рождения; Ильясов Марис 1974 года рождения; (в тяжелом состоянии) Исламеддинов Абдухаттар углы 1997 года рождения; Момбетов Насреддин 1971 года рождения; Жапаров Шодлик Махсудович 1984 года рождения.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев написал в своем микроблоге в Twitter, что в результате аварии погибли 11 узбекистанцев.

Смертельное столкновение произошло на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент в пять утра 20 апреля. Дорогу не поделили водитель автомобиля Toyota с грузовым автомобилем, который двигался в том же направлении. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая дальнейшего столкновения с аварийными авто, совершил маневр и перевернулся.

Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (5)
Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первое в мире живое сердце, напечатанное на 3D-принтере во время демонстрации в лаборатории, Тель-Авив, Израиль
Оно живое: как выглядит первое напечатанное на 3D-принтере работающее сердце
Щенок, который ну уж очень любит стрижку – самое милое видео
Щенок, который ну уж очень любит стрижку – самое милое видео
Пожар в Нотр-Дам де Пари
Пожар в Нотр-Дам де Пари: что удалось спасти от огня

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054