Генконсульство Узбекистана в Алмате сообщило имена жертв ДТП с автобусом

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В результате ДТП в Жамбульской области погибло 11 человек, среди них семеро граждан Казахстана, трое узбекистанцев, еще одна жертва аварии находится на опознании. Об этом сообщил атташе по трудовой миграции Генерального консульства Республики Узбекистан в Алмате.

В списке погибших оказались Абдухаликов Уринбой Мирхамтиович 1993 года рождения, Калмуратов Алишер Сапарбаевич 1988 года рождения и Ермекбаева Дилором 1972 года рождения.

Также диппредставительство опубликовало полный список пострадавших соотечественников: Улжабаев Аббос 1994 года рождения; Хайитбаев Омирбек 1988 года рождения; Абдусатиров Заводбек 1999 года рождения; Жуманиезов Мархамат 1996 года рождения; (в тяжелом состоянии) Ахметова Радмила 1994 года рождения; (в тяжелом состоянии) Матиржонов Отабек Абдуллевич 1985 года рождения; Сейтмуратов Досжан Даулетович 1987 года рождения; Хайдаров Сардар Амарбекугли 1994 года рождения; Ильясов Марис 1974 года рождения; (в тяжелом состоянии) Исламеддинов Абдухаттар углы 1997 года рождения; Момбетов Насреддин 1971 года рождения; Жапаров Шодлик Махсудович 1984 года рождения.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев написал в своем микроблоге в Twitter, что в результате аварии погибли 11 узбекистанцев.

Смертельное столкновение произошло на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент в пять утра 20 апреля. Дорогу не поделили водитель автомобиля Toyota с грузовым автомобилем, который двигался в том же направлении. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая дальнейшего столкновения с аварийными авто, совершил маневр и перевернулся.