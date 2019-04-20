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Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев

Токаев выразил соболезнования Мирзиёеву в связи с ДТП в Казахстане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (7)
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В ДТП с автобусом погибли 11 человек, в том числе трое граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву телеграмму с соболезнованиями. 

Казахстанский лидер выразил соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в автокатастрофе в Жамбылской области.

ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек
© ОО "ОСА" (Официальная группа)
Кровь и искореженные авто - ужасные кадры с места ДТП в Казахстане

"Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - цитирует телеграмму президента Акорда.

Смертельное столкновение произошло на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент в пять утра 20 апреля. Дорогу не поделили водитель автомобиля Toyota с грузовым автомобилем, который двигался в том же направлении. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая дальнейшего столкновения с аварийными авто, совершил маневр и перевернулся. Погибли 11 человек, в том числе трое граждан Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по оказании помощи пострадавшим в субботу в результате ДТП в Казахстане и доставки тел погибших на родину

Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (7)

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев, Узбекистан, Казахстан



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