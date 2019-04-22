Тела еще трех узбекистанцев, погибших в Казахстане, прибыли на родину

22 апреля в сопровождении родственников на автомашинах через КПП "Жибек Жолы" - "Гишт куприк" доставлены в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Тела трех граждан Узбекистана, погибших в субботу в ДТП в Казахстане, в понедельник были доставлены на родину, сообщает МИД Узбекистана.

"После завершения процедуры опознания родственниками тела трех узбекских граждан, скончавшихся в результате ДТП в Жамбылской области, 22 апреля в сопровождении родственников на автомашинах через КПП "Жибек Жолы" - "Гишт куприк" доставлены в Узбекистан", - говорится в сообщении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после аварии поручил создать правительственную комиссию по оказанию помощи пострадавшим в ДТП и доставки тел погибших на родину.

Девять узбекистанцев, пострадавших в ДТП в Казахстане, доставлены на родину >>

Напомним, в субботу утром в результате ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек, в том числе восемь граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.