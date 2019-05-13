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Мексиканский рестлер Сесар Гонсалес Баррон (справа), известный по прозвищу Серебряный Король, умер во время поединка

Рестлер умер на ринге во время избиения – жуткое видео

@estefyunvin via AP
Происшествия
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Известный мексиканский рестлер Серебряный король скончался от сердечного приступа прямо во время шоу. Зрители думали, что это часть игры, и не сразу поняли, что у них на глазах произошла трагедия.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Мексиканский рестлер Сезар Гонсалес Баррон погиб на ринге во время шоу Lucha Libre.

В Сеть попало жуткое видео поединка, во время которого произошла трагедия. Баррон после очередного приема упал на спину и перестал шевелиться. Однако его соперник, рефери и зрители не сразу сообразили, что происходит. Оппонент Баррона Ювентуд Геррерой непродолжительное время еще наносил ему удары.

© Фото: David de la Paz / Twitter
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Спустя какое-то время бой был остановлен, к 51-летнему борцу подбежали судья и врачи, которые и констатировали смерть. Предварительной причиной смерти спортсмена назвали инфаркт.

Отметим, что Баррон добился всемирной славы - он участвовал во Всемирном чемпионате по рестлингу в США с 1997 по 2000 годы. В 2005 году Гонсалес снялся в комедии "Суперначо".

Теги:
Происшествие, смерть, спорт



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