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Опийный мак

В Фергане на приусадебном участке пенсионера нашли 340 кустов опийного мака

© Sputnik / Утарбеков
Происшествия
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Также мужчина хранил запрещенные растения в амбаре.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. В Алтыарыкском районе Ферганской области на приусадебном участке 75-летнего пенсионера К.К., проживающего в МСГ Кахрамон, правоохранители нашли 340 кустов наркотического растения кукнар.

Из кукнара изготавливают сильнодействующий наркотик опиум. 

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, пожилой мужчина выращивал запрещенные растения на 15 квадратных метрах. Страшная находка была изъята в ходе рейда "Қорадори-2019".

К тому же, в амбаре старик хранил еще почти пять килограммов опийного мака.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Напомним, в начале недели стражи порядка нашли на дачном участке одного из жителей Андижанской области наркотические растения. На загородной территории гражданин успел вырастить один куст каннабиса и семь кустов опийного мака (кукнар).

Теги:
Ферганская область, Узбекистан, наркотики



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