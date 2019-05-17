В Фергане на приусадебном участке пенсионера нашли 340 кустов опийного мака

Также мужчина хранил запрещенные растения в амбаре.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. В Алтыарыкском районе Ферганской области на приусадебном участке 75-летнего пенсионера К.К., проживающего в МСГ Кахрамон, правоохранители нашли 340 кустов наркотического растения кукнар.

Из кукнара изготавливают сильнодействующий наркотик опиум.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, пожилой мужчина выращивал запрещенные растения на 15 квадратных метрах. Страшная находка была изъята в ходе рейда "Қорадори-2019".

К тому же, в амбаре старик хранил еще почти пять килограммов опийного мака.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Напомним, в начале недели стражи порядка нашли на дачном участке одного из жителей Андижанской области наркотические растения. На загородной территории гражданин успел вырастить один куст каннабиса и семь кустов опийного мака (кукнар).