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Мужчина душит девушку. Иллюстративное фото

Любовь до гроба: житель Бухарской области задушил жену из-за ревности

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Гиждуванском районе Бухарской области в ночь на 20 мая произошло убийство на почве ревности, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана. 

Житель МСГ "Шурча" 1991 года рождения задушил свою жену. По данным Генпрокуратуры, трагедия произошла в результате ссоры. 

Разбитая посуда
CC0 / Unsplash / chuttersnap
Любовь вдребезги: муж до смерти избил жену фарфоровой посудой
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан. 

Ранее сообщалось, что жительница Андижанской области оказалась в больнице после ссоры с супругом — тот ударил ее ножом.

Напомним, несколько дней назад на портале СОВАЗ для общественного обсуждения был опубликован проект закона "О защите женщин от притеснений и насилия", направленный, в частности, на предупреждение притеснений и насилия в отношении женщин, а также обеспечение гарантий правовой и социальной защиты жертв притеснений и насилия.

Для женщин, которым нужна поддержка, в стране создаются специальные центры реабилитации. Адреса шелтеров не разглашаются — чтобы обеспечить безопасность жертв насилия. В пределах республики запущена горячая линия по номеру 1146. Помните: своевременное обращение за помощью может спасти вашу жизнь.

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Теги:
ревность, Узбекистан, уголовное дело, Убийство



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