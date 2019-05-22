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Узбекистанцы пострадали в массовой драке в Санкт-Петербурге

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Два узбекистанца находятся сейчас в операционном блоке в госпитале.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В массовой драке в кафе в Санкт-Петербурге пострадали четверо узбекистанцев, сообщает МИД Узбекистана.

"19 мая 2019 года во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка, в результате которой получили ножевые ранения четверо граждан Узбекистана: - Зиёев Пахлавон Бахтиёрович, 15.10.1987 г.р.; - Зиёев Шахриёр Бахтиёрович, 03.09.1986 г.р.; - Зияев Анвар Ахрорович, 07.07.1987 г.р.; - Махмудов Абдуазиз Маджидович, 16.07.1995 г.р.", - говорится в сообщении.

По словам МИД, П.Зиёев и Ш.Зиёев были госпитализированы в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.Джанелидзе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в начале мая драка с участием мигрантов произошла на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. 

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Полицию вызвали жильцы одного из домов, под окнами которого приезжие из центральноазиатской республики начали выяснять отношения с помощью топора.

Теги:
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