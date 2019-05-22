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Житель Андижанской области пытался подкупить следователя

© Sputnik / Владимир Сергеев
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Злоумышленник предложил сотруднику правоохранительных органов крупную сумму и магазин.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Андижанской области сотрудники прокуратуры взяли с поличным мужчину, который пытался подкупить следователя.

Задумав добиться выгодного для себя решения вопроса о рассмотрении уголовного дела, злоумышленник предложил следователю 7,5 тысячи долларов наличными и магазин, рыночная стоимость которого составляет 20 тысяч долларов.

Задержание за взятку
Пресс-служба ГУ МВД РФ
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Следователь подал рапорт на имя прокурора области о том, что ему предлагают взятку, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 

В итоге мужчину задержали при передаче следователю трех тысяч долларов и получении от него копии паспорта для переоформления магазина. 

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.

Ранее в Узбекистане был задержан с поличным при получении взятки начальник Каршинского городского отдела Национальной страховой компании "Узбекинвест" Собир Каримов задержан. Он потребовал от предпринимателя четыре тысячи долларов за содействие в получении кредита.

Теги:
Узбекистан, Генпрокуратура Узбекистана, уголовное дело, взятка



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