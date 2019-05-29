В Узбекистане принята программа по противодействию коррупции

Указ направлен на повышение эффективности системы противодействия коррупции и продвижение позитивного имиджа страны на международной арене.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о совершенствовании системы противодействия коррупции в Узбекистане на 2019-2020 годы, сообщает УзА.

Согласноу указу, в трехмесячный срок должны быть подготовлены предложения по поэтапному введению системы декларирования имущества и доходов определенной категории госслужащих.

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Также в Узбекистане будут созданы по противодействию коррупции, которые займутся комплексным изучением состояния дел в сфере противодействия коррупции на местах и будут систематически информировать комитеты палат Олий Мажлиса по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам.

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Среди приоритетных направлений государственной политики в сфере противодействия коррупции определены прозрачный порядок конкурсного отбора, назначения и продвижения госслужащих, повышение отчетности деятельности госорганов, исключение условий для неправомерного воздействия на судебную власть, а также свобода деятельности институтов гражданского общества и СМИ.

"Также среди направлений особо отмечено усилие в обществе нетерпимого отношения к коррупции и защита лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Согласно данным, уже с 1 июля государственный органы будут проводить обязательную оценку коррупционных рисков, с 1 сентября во всех образовательных учреждениях будут внедрены меры по обучению молодежи в области противодействия коррупции, а также с 1 августа будет дан старт проекту "Сфера без коррупции" и будет образована специальная комиссия по выработке мер, направленных на повышение эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции и проект "Дорожная карта" по мерам, направленным на применение механизмов общественного контроля.

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Напомним, в январе 2017 года в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". Месяц спустя президент страны Шавкат Мирзиёев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Отабек Муродов.

Недавно Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам мониторинга отметила прогресс Узбекистана по всем рекомендациям в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.