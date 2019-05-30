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В Ленинградской области узбекистанцев задавила трибуна гоночной трассы

В Ленинградской области узбекистанцев задавила трибуна гоночной трассы

© Repost.uz
Происшествия
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Все граждане Узбекистана находятся сейчас в клиниках Ленинградской области, генконсульство держит ситуацию на контроле.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. В Приозерском районе Ленинградской области, в результате падения строящейся гоночной трассы, пострадали четверо узбекистанцев, сообщает МИД республики.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, 27 мая 2019 года на строящемся объекте произошло обрушение строительных лесов, в результате которого получили травмы семь человек, в том числе четверо узбекистанцев.

"Хасанов Ганишер Ташмаматович, 1987г.р., и Касимов Сами Хамидович, 1970г.р., эвакуированы на специальном вертолете в Ленинградскую областную клиническую больницу. В эту же клинику помещен Шамаматов Фазлиддин Мирзараимович, 1992г.р. Абдурахманов Мансур, 1983 г.р., находится во Всеволжской клинической межрайонной больнице", - говорится в сообщении.

Известно, что генконсульство установило контакты с соответствующими структурами Ленинградской области и держит ситуацию на контроле.

В Санкт-Петербурге узбекистанок похитили и насиловали несколько дней >>

Напомним, вчера стало известно о том, что в Санкт-Петербурге гражданин Таджикистана удерживал у себя двух узбекистанок и насиловал их: в период с 5 по 9 мая в съемной квартире дома 24 по Дачному проспекту двое неизвестных преступников изнасиловали ее и 13-летнюю дочь, при этом удерживали их в указанной квартире.

По подозрению в совершении указанного преступления уже задержан 47-летний гражданин Таджикистана - нелегальный мигрант.

Теги:
больница, больницы, Ленинградская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, узбеки, Происшествие



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