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Полиция России

В Санкт-Петербурге узбекистанок похитили и насиловали несколько дней

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Подозреваемый в совершении преступления нелегально проживал на территории Санкт-Петербурга.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Жуткая история случилась в Санкт-Петербурге: гражданин Таджикистана удерживал у себя двух узбекистанок и насиловал их, сообщает местное издание Piter.tv.

Согласно информации, к председателю межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усману Баратову через интернет обратилась 33-летняя гражданка Узбекистана, которая рассказала страшные вещи.

"В период с 5 по 9 мая в съемной квартире дома 24 по Дачному проспекту двое неизвестных преступников изнасиловали ее и 13-летнюю дочь, при этом удерживали их в указанной квартире", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении указанного преступления уже задержан 47-летний гражданин Таджикистана - нелегальный мигрант.

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Возбуждено уголовное дело.

Напомним, не так давно в массовой драке в Санкт-Петербурге пострадали четверо узбекистанцев, некоторые из них были госпитализированы.

Теги:
гражданин Таджикистана, таджики, Узбекистанцы, узбекистанка, узбеки, Россия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург



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