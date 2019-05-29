В Санкт-Петербурге узбекистанок похитили и насиловали несколько дней

Подозреваемый в совершении преступления нелегально проживал на территории Санкт-Петербурга.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Жуткая история случилась в Санкт-Петербурге: гражданин Таджикистана удерживал у себя двух узбекистанок и насиловал их, сообщает местное издание Piter.tv.

Согласно информации, к председателю межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усману Баратову через интернет обратилась 33-летняя гражданка Узбекистана, которая рассказала страшные вещи.

"В период с 5 по 9 мая в съемной квартире дома 24 по Дачному проспекту двое неизвестных преступников изнасиловали ее и 13-летнюю дочь, при этом удерживали их в указанной квартире", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении указанного преступления уже задержан 47-летний гражданин Таджикистана - нелегальный мигрант.

Узбекистанцы стали чаще приезжать в Россию >>

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, не так давно в массовой драке в Санкт-Петербурге пострадали четверо узбекистанцев, некоторые из них были госпитализированы.