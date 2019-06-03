Продавец супермаркета избила таджикистанку за жалобу на просроченный йогурт

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В подмосковном Щелково развернулась целая драма: продавец супермаркета "Магнит" избила гражданку Таджикистана сканером штрих-кода. Сейчас обвиняемую приговорили к выплате штрафа, сообщает правозащитная организация "Комитет "Гражданское содействие".

По словам Комитета, это произошло в марте 2019 года.Сотрудница магазина избивала таджикистанку ногами по животу, по лицу и голове, выкрикивая ксенофобские оскорбления.

"Работнице магазина не понравилось, что покупательница пожаловалась на проданный ее 8-летнему сыну просроченный йогурт", - говорится в сообщении.

Буквально на следующий день таджикистанка обратилась в прокуратуру, дабы зафиксировать травмы, а врачи НИИ им.Склифосовского поставили ей диагноз "посттравматическая энцефалопатия".

Представители Комитета сообщают, что после инцидента пострадавшая решила вернуться в Таджикистан, но так как ее сын проходит лечение в одной из московских клиник, они не могут сделать это сейчас.

"После избиения женщина потеряла единственный источник дохода - место в кондитерской, потому что из-за постоянных болей в голове не может выйти пока на работу", - говорят правозащитники.

Суд признал сотрудницу "Магнита" Ирину виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои").

На заседании суда выяснилось, что после избиения Ирину повысили в должности и назначили директором соседнего "Магнита".

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Напомним, в апреле в магазине "Пятерочка" под Тулой была жестоко убита узбекистанка Умида Эгамуротова.

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Мужчина, вооруженный ножом, вошел в магазин "Пятерочка" и напал на кассиршу в торговом зале. В общей сложности он ударил женщину 21 раз, после чего скрылся.

От полученных ран женщина скончалась в реанимации.

Убийца и его жертва были соседями, и между ними регулярно возникали конфликты. Мужчина угрожал женщине и ее детям, и она незадолго до убийства написала на него заявление в полицию.